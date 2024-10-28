Основатель "Мивины" хочет поддерживать стартапы ИИ и создал для этого фонд

Вьетнамский миллиардер Фам Нят Вионг, который является основателем компании "Мивина", будет поддерживать стартапы искусственного интеллекта. Для этого он основал фонд VinVentures на 150 миллионов долларов.

Сколько фонд хочет инвестировать в стартапы

Фонд также готов инвестировать в другие перспективные проекты, сообщает Nguoiquansat.

Читайте также Во Львове начнет работать такси ночью: какие службы будут доступны в комендантский час

Из этих 150 миллионов долларов, 100 миллионов происходят из основных инвестиций Vingroup, а еще 50 миллионов долларов планируют вложить в течение следующих 3-5 лет.

VinVentures сосредотачивается на молодых стартапах, особенно с вьетнамскими основателями, которые занимаются новейшими технологиями.

Интересно! Фонд VinVentures планирует расширить инвестиции в Сингапур, Индонезию и Филиппины. Чтобы получить финансирование, стартапы должны показывать высокий темп роста, коммерческий потенциал, возможность широкого применения технологий и опытную команду. VinVentures становится акционером компаний, в которые инвестирует, для получения прибыли.

Кроме финансов, фонд интегрирует стартапы в экосистему Vingroup, что позволяет тестировать продукты на ее базе и получать поддержку со стороны партнеров.

Обратите внимание! Инвестиции в технологические стартапы являются частью стратегии Vingroup по становлению ведущим технологическим конгломератом во Вьетнаме, поддерживая такие проекты, как VinBigData, VinAI, VinBrain и VinCSS