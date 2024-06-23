Начинал с "Мивины": как Фам Нят Вионг стал первым миллиардером-вьетнамцем, известным на весь мир
Украина в начале 90-х не выглядела местом, где можно начать путь к миллиардному состоянию. Но вьетнамец Фам Нят Вионг ухватился за свой шанс и реализовал его на полную.
Украинский успех
В Харьков Вионг приехал в 1993 году, рассказывает Бизнес 24. Сначала он открыл ресторан вьетнамской кухни, а потом было судьбоносное решение запустить производство лапши быстрого приготовления "Мивина".
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Этот продукт приобрел большую популярность. Впоследствии, в 2010 году, когда вьетнамец поглотил основных конкурентов, к Вионгу с предложением выкупа обратился швейцарский гигант пищевой промышленности Nestle. Вьетнамец принял предложение на 150 миллионов долларов.
В чем секрет успеха
Вионг родился в послевоенном Ханое, в семье военного и продавщицы чая. Экономическая ситуация была крайне сложная, поэтому иногда семья жила на скромный заработок матери.
Тогда у меня было единственное желание – помочь семье. Я решил быть настойчивым и непременно прийти к этой цели. Настойчивость – вот что отличает всех успешных людей,
– рассказывал миллиардер.
Жажда знаний и отличные результаты в математике позволили получить стипендию в Московском геологоразведочном институте. Впоследствии он познакомился с Ту Хуонг, которая училась в Киевском национальном университете, осваивая международное право.
Именно после бракосочетания пара решила перебраться в Харьков и основать производство популярной в родном Вьетнаме лапшу быстрого приготовления.
Что было после Украины
Вионг вернулся во Вьетнам и стал инвестировать в курорт и строительство, что потом принесло ему большое состояние и позволило войти в сотню самых богатых людей планеты.
Знакомые отмечали скромный стиль жизни Вионга, хотя он легко может позволить себе любой атрибут роскоши. Зато свободное время он любит проводить дома, просматривая фильмы о восточных единоборствах.