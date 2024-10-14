Особенности планирования: как сохранить гибкость, не сбиваясь с пути

Каждый предприниматель знает: план нужно иметь, но редко когда задуманное воплощается в жизнь без коррективов. Чтобы оставаться на плаву, нужно позаботиться о гибкости.

Соблюдение последовательного курса – залог достижения целей, однако будничное развитие событий не всегда предсказуемо, рассказывает Бизнес 24. В динамичных условиях современности важно принимать не только глобальные, но и тактические вызовы.

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Вместе с Škoda рассказываем о том, как не терять гибкость и получать еще больше возможностей благодаря быстрой адаптации к новым условиям.

Вертикальная ответственность

Чем больше вертикаль принятия решения, тем труднее организации реагировать на динамику событий. Все же современные методологии менеджмента сосредоточены на расширении ответственности и влияния по вертикалям.

Маленькие решения – большие возможности / Фото Freepik

Кроме того, стоит держать в фокусе, что возможность принимать решения – это весомая мотивация для каждого работника. Не следует бояться полагаться на команду, но четко продумайте "предохранители" на случай ошибки.

Открытая и немедленная коммуникация

Когда Toyota удалось опередить конкурентов, внедрив в конвейер систему немедленного оповещения об ошибке. Это в разы повысило эффективность и гарантировало недопуск брака в конечной продукции.

Коммуникация позволяет держать руку "на пульсе событий" / Фото Freepik

Когда на горизонте появляется ошибка или возможность – они сразу должны быть внесены в повестку дня. Таким образом время отклика на внешние события удастся минимизировать.

Развитие и расширение полномочий

Активно инвестируйте в то, чтобы ваши работники не только углубляли свои знания и навыки, но и расширяли их по своим интересам. В будущем это позволит сместить фокус с привычных сценариев на новые возможности и инновации.

Инвестиции в развитие – всегда правильное решение / Фото Freepik

Гибкость всегда идет рядом с нестандартным взглядом и решениями. А сосредоточенность только на повседневных обязанностях не позволяет взглянуть на ситуацию под новым углом.

Достигай большего с правильным авто

Всем, кто открывает собственное дело, стоит помнить, что бизнес – это движение и развитие. Решать сотни задач и проблем легче с помощью автомобиля, сочетающего удобство и комфорт. Например, кроссовер Škoda Kamiq.

Škoda Kamiq – прекрасный "партнер" для развития бизнеса / Фото Škoda

Обновленный Škoda Kamiq – это именно тот случай, когда компактный не означает простой. В этом случае – как раз наоборот. Уже в начальной комплектации водитель будет пользоваться полностью цифровой панелью приборов. Центральный дисплей развлекательной системы имеет размер 9 дюймов, на него выводится информация со смартфона. Для телефона есть собственное место с индукционной подзарядкой и охлаждением.

Компактные размеры Škoda Kamiq (длина 4,25 метра) и увеличенный до 18 сантиметров клиренс позволяют использовать этот автомобиль на тесных городских улочках. Его можно легко припарковать в тесном уголке или выехать на бордюр. Высокая посадка и камера заднего вида делает обзор с Kamiq легким и информативным.

Обновленный Škoda Kamiq получил выбор из двух двигателей – 1,0-литрового на 115 л.с. и 1,5-литрового на 150 сил. Оба бензиновых турбомотора комплектуются надежной автоматизированной коробкой передач 7DSG. Эти силовые агрегаты сочетают активное ускорение (до сотни за 8 – 10 секунд) с комфортом от езды на "автомате". При этом расход топлива тоже приятно удивит – 5,2 – 5 5,6 литра на 100 километров в комбинированном режиме.

Kamiq можно выбрать в одной из двух комплектаций и дополнить индивидуальными пакетами. Уже в стартовой версии Essence доступны цифровая панель приборов и центральный экран, LED-фары, кондиционер и беспроводная интеграция со смартфоном. Комплектация Selection дополнена "зимним пакетом", климат-контролем, легкосплавными дисками и запуском кнопкой. Также не стоит забывать об "умных решениях" Škoda, таких как мобильное приложение, защитная накладка на двери, лейка в бачок омывателя и т.д.