Дотримання послідовного курсу – запорука досягнення цілей, однак буденний розвиток подій не завжди передбачуваний, розповідає Бізнес 24. У динамічних умовах сучасності важливо приймати не лише глобальні, а й тактичні виклики.

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Разом зі Škoda розповідаємо про те, як не втрачати гнучкість та отримувати ще більше можливостей завдяки швидкій адаптації до нових умов.

Вертикальна відповідальність

Чим більша вертикаль прийняття рішення, тим важче організації реагувати на динаміку подій. Усі ж сучасні методології менеджменту зосереджені на розширенні відповідальності та впливу по вертикалях.

Маленькі рішення – великі можливості / Фото Freepik

Окрім того, варто тримати у фокусі, що можливість приймати рішення – це вагома мотивація для кожного працівника. Не слід боятися покладатися на команду, але чітко продумайте "запобіжники" на випадок помилки.

Відкрита та негайна комунікація

Колись Toyota вдалося випередити конкурентів, впровадивши у конвеєр систему негайного сповіщення про помилку. Це в рази підвищило ефективність та гарантувало недопуск браку в кінцевій продукції.

Комунікація дозволяє тримати руку "на пульсі подій" / Фото Freepik

Коли на горизонті з'являється помилка або можливість – вони одразу повинні бути внесені у порядок денний. Таким чином час відгуку на зовнішні події вдасться мінімізувати.

Розвиток і розширення повноважень

Активно інвестуйте у те, щоб ваші працівники не лише поглиблювали свої знання та навички, а й розширювали їх за своїми інтересами. В майбутньому це дозволить змістити фокус зі звичних сценаріїв на нові можливості та інновації.

Інвестиції в розвиток – завжди правильне рішення / Фото Freepik

Гнучкість завжди йде поруч із нестандартним поглядом та рішеннями. А зосередженість лише на повсякденних обов'язках не дозволяє поглянути на ситуацію під новим кутом.

Досягай більшого з правильним авто

Усім, хто відкриває власну справу, варто пам'ятати, що бізнес – це рух та розвиток. Розв'язувати сотні завдань та проблем легше з допомогою автомобіля, що поєднує зручність та комфорт. Як-от кросовер Škoda Kamiq.

Škoda Kamiq – прекрасний "партнер" для розвитку бізнесу / Фото Škoda

Оновлений Škoda Kamiq – це саме той випадок, коли компактний не означає простий. В цьому випадку – якраз навпаки. Вже в початковій комплектації водій користуватиметься повністю цифровою панеллю приладів. Центральний дисплей розважальної системи має розмір 9 дюймів, на нього виводиться інформація зі смартфона. Для телефону є власне місце з індукційною підзарядкою та охолодженням.

Компактні розміри Škoda Kamiq (довжина 4,25 метра) та збільшений до 18 сантиметрів кліренс дозволяють використовувати цей автомобіль на тісних міських вуличках. Його можна легко припаркувати у тісному закутку або виїхати на бордюр. Висока посадка та камера заднього виду робить огляд з Kamiq легким та інформативним.

Оновлений Škoda Kamiq отримав вибір з двох двигунів – 1,0-літрового на 115 к.с. та 1,5-літрового на 150 сил. Обидва бензинових турбомотори комплектуються надійною автоматизованою коробкою передач 7DSG. Ці силові агрегати поєднують активне прискорення (до сотні за 8 – 10 секунд) з комфортом від їзди на "автоматі". При цьому витрата пального теж приємно здивує – 5,2 – 5,6 літра на 100 кілометрів у комбінованому режимі.

Kamiq можна вибрати в одній з двох комплектацій та доповнити індивідуальними пакетами. Вже в стартовій версії Essence доступні цифрова панель приладів та центральний екран, LED-фари, кондиціонер та безпровідна інтеграція зі смартфоном. Комплектація Selection доповнена "зимовим пакетом", клімат-контролем, легкосплавними дисками та запуском кнопкою. Також не варто забувати про "розумні рішення" Škoda, як-от мобільний додаток, захисну накладку на двері, лійку в бачок омивача тощо.