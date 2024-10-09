Ідея без правильного виконання – це просто ще одна невтілена мрія. Яким би вдалим не був план на папері, його майбутнє залежить від залученості виконавців, розповідає Бізнес 24.

Читайте також Досвід буває болючим: 3 історії успіху, в які було неможливо повірити

Саме тут на перший план виходять "лідери без титулів" – працівники, які пов'язують свій успіх та зростання із показниками компанії. Разом зі Škoda розповідаємо про те, чому так важливо визнавати їхній внесок.

Якісний контроль

Лідери вимогливі не лише до себе – вони вимагають віддачі й від тих, хто їх оточує. Такі працівники здатні не вдаватися до мікроменеджменту, натомість їхня мета – створення позитивного робочого мікроклімату.

Ініціативність "заряджає" на продуктивну атмосферу / Фото Freepik

Завдяки цьому робота завжди перебуває на траєкторії, яку задає стратегія. Це дозволяє бути гнучкими та швидко оцінювати ситуацію всередині.

Залученість та ініціативність

Ці параметри є показовими у будь-якій системі менеджменту. Якщо вони на низькому рівні, про досягнення результатів не може й мовитися.

Залученість – прискорювач досягнення цілей / Фото Freepik

Натомість коли залученість та ініціативність транслюються на горизонталях, організація рухається в унісон, а всі дії спрямовані на досягнення необхідних показників. Такий сталий розвиток стане міцним фундаментом для подальших звершень.

Виховання нових лідерів

Навряд чи кожен підприємець мріє кожен день свого життя присвячувати власній справі. Куди краще, коли на місцях є ефективні менеджери, а будні скеровані на стратегічне планування.

Можливість делегувати – велика перевага / Фото Freepik

Такі "сірі кардинали" зростають саме з ініціативних працівників. Якщо допомогти їм вийти на новий рівень, у власника бізнесу з'явиться куди більше часу на своє життя.

Автомобіль, який підкреслює амбіції

Розвиток власної справи автоматично пов'язаний із постійним рухом. Навіть при досить високому рівні автоматизації багатьох процесів чимало питань потрібно розв'язувати напряму. До того ж досить часто необхідно діяти швидко. Саме тому краще мати "помічника", який не підведе ні у звичайному житті, ні на шляху до локації, де відбуватимуться важливі переговори.

Впоратися зі щоденними викликами без зайвих турбот допоможе нова Škoda Kodiaq. Це великий, потужний, сучасний та просторий семимісний кросовер. Потрібно їхати компанією від 5 до 7 осіб? Без проблем – жоден із них не скаржитиметься на втому під час поїздки. Адже Kodiaq – найбільший позашляховик в "родині" Škoda і, звичайно, найзручніший для тривалих подорожей.

Про постійний комфорт водія та пасажирів "дбає" багате оснащення авто. Зокрема, мовиться про наступні елементи:

безключовий доступ;

підігрів сидінь;

задній парктронік;

двозонний клімат-контроль та багато чого іншого.

Система підключення до смартфона покаже ситуацію в автомобілі, навіть якщо власник перебуває в іншому місті. А в найбільш розкішній версії L&K кросовер має шкіряний салон, преміальну аудіосистему Canton з 10 динаміками та навігаційну систему Amundsen.

Škoda Kodiaq – нове авто, створене для комфорту водія та пасажирів / Фото Škoda

Власник нової Škoda Kodiaq завжди може відчувати себе впевнено, адже в моторній гамі – бензинові чи дизельні двигуни потужністю 150 – 200 кінських сил з автоматичною коробкою передач на вибір. А повний привід гарантує безпроблемне пересування на будь-яких дорогах та поза ними.

Очевидно, що Škoda Kodiaq не просто так зберігає за собою статус флагмана бренду в сім'ї кросоверів – це вдале поєднання найкращих технологій, які доступні у європейському автопромі.