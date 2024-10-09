Идея без правильного исполнения – это просто еще одна невоплощенная мечта. Каким бы удачным ни был план на бумаге, его будущее зависит от вовлеченности исполнителей, рассказывает Бизнес 24.

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Именно здесь на первый план выходят "лидеры без титулов" – работники, которые связывают свой успех и рост с показателями компании. Вместе с Škoda рассказываем о том, почему так важно признавать их вклад.

Качественный контроль

Лидеры требовательны не только к себе – они требуют отдачи и от тех, кто их окружает. Такие работники способны не прибегать к микроменеджменту, вместо этого их цель – создание положительного рабочего микроклимата.

Инициативность "заряжает" на продуктивную атмосферу / Фото Freepik

Благодаря этому работа всегда находится на траектории, которую задает стратегия. Это позволяет быть гибкими и быстро оценивать ситуацию внутри.

Вовлеченность и инициативность

Эти параметры являются показательными в любой системе менеджмента. Если они на низком уровне, о достижении результатов не может и речи быть.

Вовлеченность – ускоритель достижения целей / Фото Freepik

Зато когда вовлеченность и инициативность транслируются на горизонталях, организация движется в унисон, а все действия направлены на достижение необходимых показателей. Такое устойчивое развитие станет прочным фундаментом для дальнейших свершений.

Воспитание новых лидеров

Вряд ли каждый предприниматель мечтает каждый день своей жизни посвящать собственному делу. Куда лучше, когда на местах есть эффективные менеджеры, а будни направлены на стратегическое планирование.

Возможность делегировать – большое преимущество / Фото Freepik

Такие "серые кардиналы" растут именно из инициативных работников. Если помочь им выйти на новый уровень, у владельца бизнеса появится куда больше времени на свою жизнь.

Автомобиль, который подчеркивает амбиции

Развитие собственного дела автоматически связано с постоянным движением. Даже при достаточно высоком уровне автоматизации многих процессов немало вопросов нужно решать напрямую. К тому же довольно часто необходимо действовать быстро. Именно поэтому лучше иметь "помощника", который не подведет ни в обычной жизни, ни на пути к локации, где будут происходить важные переговоры.

Справиться с ежедневными вызовами без лишних забот поможет новая Škoda Kodiaq. Это большой, мощный, современный и просторный семиместный кроссовер. Нужно ехать компанией от 5 до 7 человек? Без проблем – ни один из них не будет жаловаться на усталость во время поездки. Ведь Kodiaq – самый большой внедорожник в "семье" Škoda и, конечно, самый удобный для длительных путешествий.

О постоянном комфорте водителя и пассажиров "заботится" богатое оснащение авто. В частности, говорится о следующих элементах:

бесключевой доступ;

подогрев сидений;

задний парктроник;

двухзонный климат-контроль и многое другое.

Система подключения к смартфону покажет ситуацию в автомобиле, даже если владелец находится в другом городе. А в наиболее роскошной версии L&K кроссовер имеет кожаный салон, премиальную аудиосистему Canton с 10 динамиками и навигационную систему Amundsen.

Škoda Kodiaq – новое авто, созданное для комфорта водителя и пассажиров / Фото Škoda

Владелец новой Škoda Kodiaq всегда может чувствовать себя уверенно, ведь в моторной гамме – бензиновые или дизельные двигатели мощностью 150 – 200 лошадиных сил с автоматической коробкой передач на выбор. А полный привод гарантирует беспроблемное передвижение на любых дорогах и вне их.

Очевидно, что Škoda Kodiaq не просто так сохраняет за собой статус флагмана бренда в семье кроссоверов – это удачное сочетание лучших технологий, которые доступны в европейском автопроме.