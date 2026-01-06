Отчитываться налоговой по-новому: как изменились правила для ФЛП

С 1 января 2026 года меняется порядок представления налогового расчета для ФЛП и самозанятых лиц. Это означает, что подача отчетов в налоговую будет происходить по-новому.

Какие изменения от налоговой будут действовать для ФЛП?

С нового года в Украине действуют новые сроки представления налогового расчета для ФЛП, пишет 24 Канал со ссылкой на налоговую службу.

Это касается отчетности по суммам дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса.

В соответствии с обновленными нормами:

ФЛП и самозанятые лица подают налоговый расчет ежеквартально, а не ежемесячно (с разбивкой показателей по месяцам отчетного квартала);

другие лица подают налоговый расчет каждый налоговый месяц.

Это означает, что теперь отчеты по НДФЛ, ВС и ЕСВ будут подаваться не ежемесячно, а ежеквартально.

Как вырастут налоги для ФЛП в январе 2026 года?

С 1 января 2026 года для физических лиц – предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок некоторых налогов, пишет 24 Канал со ссылкой на Налоговую службу.

Максимальный месячный размер единого налога:

ФЛП 1 группы – 332,80 гривен вместо 302,80 гривен (не более 10% прожиточного минимума)

(не более 10% прожиточного минимума) ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен вместо 1 600 гривен (не более 20% минимальной зарплаты).

Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп – 864,70 гривен вместо 800 гривен (10% минимальной заработной платы).

Что может измениться для ФЛП в 2027 году?