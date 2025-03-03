Для бизнеса вводят отключения электроэнергии из-за российских атак

Вследствие российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, для бизнеса ограничат мощность электроснабжения. Отключения затронут только промышленных и бизнес потребителей.

Отключение электроэнергии

Бытовых потребителей это ограничение пока не коснется, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Ограничения будут действовать в два периода:

с 06:00 до 09:00;

с 15:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Граждан призывают следить за обновлениями от местных операторов распределения электроэнергии (облэнерго) и потреблять электроэнергию экономно в течение суток.

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных ракетно-дронных атак, а аварийно-восстановительные работы на энергообъектах еще продолжаются. В связи с этим необходимость экономного потребления электроэнергии остается актуальной.

Важно! Укрэнерго призывает граждан призывают избегать одновременного использования нескольких мощных электроприборов в этот период, чтобы поддержать баланс энергосистемы.