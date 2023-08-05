Генераторы не дождутся зимы: в Украине могут выключать свет уже сейчас

Ранее предпринимателей предупреждали о том, что следующая зима может быть тяжелее предыдущей. Впрочем, достаточно непросто может стать уже сейчас.

Возможно, что отключение света произойдет еще до наступления зимы. Причина – попытка украинцев спастись от невероятной жары.

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Почему в Украине могут выключать свет

Как подчеркнули специалисты, энергосистема безопасно работает только в том случае, если есть баланс в формуле "потребление = производство". Поскольку синоптики спрогнозировали на выходные безумную жару, украинцы начали активнее использовать кондиционеры и вентиляторы.

Это автоматически означает, что электростанциям нужно увеличивать мощность производства. К сожалению, после атак российских оккупантов сделать это не так легко.

Как помочь энергосистеме Украины

Очевидно, что, в отличие от бытовых потребителей, предприниматели не могут отказаться от приборов охлаждения. Комфорт гостей – один из главных факторов, а работа бизнеса в это сложное время среди приоритетов.

Энергетики просят в пиковые часы – с 16:00 до 23:00 – по возможности заменить кондиционер экономичным вентилятором. Также просят не охлаждать помещение ниже 23 градусов. Если речь идет об использовании мощных электроприборов, лучше чередовать их работу с кондиционерами.