Энергетическая нестабильность бьет по бизнесу: что происходит с компаниями во время отключений

Массовые отключения света стали одним из самых серьезных вызовов для бизнеса в Украине. В условиях нестабильного энергоснабжения предприниматели вынуждены перестраивать рабочие процессы, искать альтернативные источники питания и закладывать дополнительные расходы, чтобы сохранить работу и клиентов.

Особенно тяжелая ситуация в Киеве, где из-за ударов по энергетической инфраструктуре графиков отключений вообще нет, а иногда исчезает вода и отопление. Это создает дополнительные вызовы для киевлян и местного бизнеса.

24 Канал выяснил, какие самые большие проблемы сейчас у бизнеса в Украине, как киевские предприниматели адаптируются к жизни с отсутствием света, воды и тепла и что помогает удержаться на плаву.

С какими проблемами столкнулся бизнес из-за массовых отключений света?

На запрос 24 Канала в Западноукраинском офисе Европейской Бизнес Ассоциации сообщили, что из-за массовых отключений света почти 80% опрошенных компаний почувствовали ухудшение своей работы.

Читайте также 100% брони будут иметь энергокомпании и коммунальные предприятия, – Зеленский

Ключевыми вызовами бизнес называет финансовые потери из-за дополнительных расходов на электроэнергию и автономность, рост себестоимости продукции, а также необходимость постоянно корректировать операционные и производственные процессы,

– объясняют в Ассоциации.

Соответственно, компании работают в условиях меньшей прогнозируемости, а это затрудняет планирование, влияет на производительность и создает риски для снабжения.

А отдельным вызовом являются значительные расходы на генераторы и инвестиции в решения, которые не все бизнесы могут позволить себе в короткие сроки.

В частности, в обнародованном исследовании Ассоциации говорится о том, что среди крупнейших последствий, которые постигли бизнесы, – рост себестоимости продукции. Об этой проблеме сообщили 61% компаний.

Кроме того, говорится и об изменении графиков работы вследствие отключений – 58%. Это, свою очередь, сопровождается падением объемов производства или предоставления услуг.

Действительно ли закрываются супермаркеты в столице, а хлеба не хватает?

После российской атаки на критическую инфраструктуру 9 января Киев фактически остался без тепла, света и водоснабжения. В частности, более 5 тысяч домов остались без отопления, а графики отключений не работали.

Кстати! Второй раз враг атаковал город уже в ночь на 19 января, что снова ухудшило и так непростую ситуацию с энергетикой.

На этом фоне в столице даже опустели полки с хлебом в супермаркетах, но, как объясняют во Всеукраинской ассоциации пекарей для Liga.net, это случилось в результате ажиотажа, а не реального дефицита.

Дело в том, что после массированных обстрелов столицы люди начали скупать хлеб впрок, из-за чего заявки торговых сетей на производство выросли на 30 – 40%.

Один из главных поставщиков региона "КиевХлеб" добавляет, что при необходимости может увеличить объемы выпечки на 50 – 80%, а признаков реального роста потребления нет – люди просто покупают больше хлеба одновременно.

Таким образом, ситуация с выпечкой хлеба в столице остается контролируемой и дефицита продукта нет, несмотря на фотографии пустых полок.

Кроме того, появлялась информация и о якобы закрытии супермаркетов из-за длительных отключений света. Впрочем, в Центре противодействия дезинформации такую информацию опровергают, объясняя, что закрытие происходит точечное и из-за того, что есть технические проблемы с работой генераторов.

Как сообщили в пресс-службе "Аврора" для 24 Канала , все магазины сети работают в штатном режиме. Были лишь случаи, когда отдельные торговые точки закрывались из-за того, что генератор или другой источник питания выходил из строя.

, все магазины сети работают в штатном режиме. Были лишь случаи, когда отдельные торговые точки закрывались из-за того, что генератор или другой источник питания выходил из строя. В пресс-службе "АТБ" для 24 Канала также отметили, что все магазины сети обеспечены генераторами, а сообщения о массовом закрытии являются манипуляцией. Несмотря на сложную ситуацию со светом, супермаркеты так или иначе будут работать.

также отметили, что все магазины сети обеспечены генераторами, а сообщения о массовом закрытии являются манипуляцией. Несмотря на сложную ситуацию со светом, супермаркеты так или иначе будут работать. Зато в "NOVUS" сообщили, что перебои с электроснабжением могут вызвать временное закрытие магазинов, но команда сети делает все возможное, чтобы работа была восстановлена как можно быстрее.

В "Сильпо" добавляют, что могут тоже временно закрывать супермаркеты, ведь из-за низкой температуры и долгого отсутствия света оборудование генераторов повреждается.

Также по состоянию на 20 января о проблемах заявляет и крупнейший оператор Украины – "Киевстар". Из-за отключения света значительная часть сети оператора сейчас не работает в некоторых областях, сообщил директор компании Александр Комаров.

Известно, что из более 16,5 тысячи базовых станций примерно 1 тысяча станций без работы, а в 9 областях инфраструктура отключена на 40 – 60%.

Основная сеть имеет сейчас резерв питания на 72 часа, впрочем ситуация до сих пор остается напряженной из-за ударов по энергетике и погодных условий.

Как работают заведения питания?

Как рассказывают для 24 Канала в Lviv Croissants, по всей Украине в сети есть 194 заведения и почти все они обеспечены генераторами, кроме размещенных в торговых центрах (там питание предоставляет сам ТРЦ).

Впрочем, постоянная работа генераторов при минусовой температуре и высокой нагрузке приводит к частым поломкам. Мы также фиксируем рост расходов на топливо и техническое обслуживание. За последние две недели эти расходы существенно увеличились и напрямую зависят от продолжительности работы генераторов,

– объясняют в сети.

Кроме того, из-за длительного отсутствия электроэнергии (иногда по 20 – 30 часов) часть заведений корректирует графики работы или временно приостанавливает работу до стабилизации ситуации.

Также иногда заведения вынуждены ограничивать ассортимент из-за невозможности одновременно включить все кухонное оборудование.

В целом по сети мы пока не видим резких изменений в объемах продаж. В то же время – и это очевидно – роль нашей сети для гостей расширилась. Люди приходят к нам не только чтобы согреться и съесть любимый круассан, но и чтобы зарядить телефоны, вскипятить воду для термосов, разогреть еду или просто поработать за ноутбуком,

– добавляют в Lviv Croissants.

Ольга Гринчук, соучредитель и шеф-пекарь киевской пекарни-бистро "Спельта" (на Подоле), рассказала для 24 Канала, что во время отключений света пекарня не ограничивает работу и работает все время на генераторе.

Ольга Гринчук Соучредитель и шеф-пекарь киевской пекарни-бистро "Спельта" За все время был только один случай, когда работа временно остановилась из-за технических проблем с генератором. Сейчас эти проблемы устранены и пекарня работает с полноценным меню без перерывов.

В общем Ольга объясняет, что непрерывно заведение работает по 8 – 10 часов на генераторе. И финансово оно не может позволить себе остановить работу, ведь производство большое и требует постоянного питания.

Да, это означает существенно более высокие расходы на топливо, но пока это единственный возможный вариант для сохранения стабильной работы,

– добавляет соучредитель "Спельты".

Гринчук отмечает, что заведение принципиально сейчас не рассматривает вариантов по перекладыванию дополнительных расходов на гостей, в частности введения платы за работу на генераторе и так далее. Кроме того, во время отключений электроэнергии в районе количество гостей возрастает, особенно в вечернее время.

Для нас помощью была бы возможность стабильно и заранее прогнозировать графики отключений, ведь именно непредсказуемость усложняет планирование работы. При этом мы понимаем контекст времени и считаем, что сейчас важно держаться вместе и сохранять стабильную работу бизнесов,

– подытожила госпожа Ольга.

Однако ресторатор Анастасия Завадская, финалистка шоу "МастерШеф" и владелица "Искра Гастробар", сообщила в своем TikTok, что работать невозможно и не для кого, ведь киевляне сейчас в основном сидят дома.

Поставщик сообщил, что 5 заведений написали ему только позавчера (видео Анастасии Завадской было записано 21 января – 24 Канал), что они закрываются,

– заявила госпожа Анастасия.

Кроме того, ресторатор добавила, что на сегодня в заведении нет ни света, ни воды, ни отопления. Поэтому Завадская возит воду в "Искра Гастробар" из дома, ведь имеет собственную скважину, откуда набирает в бутыли воду.

Действительно ли бизнесу сейчас приходится работать на грани?

Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, рассказал в комментарии для 24 Каналу, что нужно сделать некоторую параллель между населением и бизнесом в ситуации с отключениями света.

Во-первых, для бизнеса проблемы в энергетике стали не неприятной неожиданностью, ведь было понимание относительно тяжелой зимы.

Первое, что нужно понимать в этой ситуации, что население – это одна история, а бизнес – это немножко другая история. Почему? Потому что у нас проблемы с населением переложились на всю страну, на всю экономику.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Перед отопительным сезоном в октябре проводился опрос среди бизнеса, где 80% опрошенных подтвердили, что есть понимание непростого периода и они готовятся: покупают аккумуляторы, генераторы, внедряют программы энергоэффективности и т.д.

Во-вторых, нельзя утверждать, что весь бизнес на фоне энергетических проблем закрылся, в частности в Киеве, где ситуация одна из худших.

Господин Михаил замечает, что на улицах города, несмотря на отсутствие света и тепла, слышно тарахтение генераторов, в частности в местах, где больше всего сконцентрировано заведений питания в столице. Кроме того, работают и аптеки, и продуктовые магазины.

Несмотря на это, эксперт добавляет, что бизнес, без преувеличения, имеет дополнительные расходы и дополнительную нагрузку в этот период. И цель врага сейчас – уничтожить экономику страны, которая зависит от работы бизнеса.

Откровенно можно сказать, что экономика потребления, которая у нас была до войны, она осталась в прошлом. Мы сейчас находимся в экономике выживания. И наша задача не считать убытки, а выжить,

– подытожил Непран.

Что поможет малому и среднему бизнесу адаптироваться к нынешним реалиям?

В ЕБА фиксировали запросы от компаний-членов о необходимости поддержки со стороны государства. Бизнес, в частности, говорит о необходимости в финансовых инструментах для компенсации затрат на автономные источники питания, льготном кредитовании, а также отмене или снижении налоговой нагрузки на импорт и закупку соответствующего оборудования.

Кроме того, по мнению бизнеса, существенно смягчить влияние отключений могли бы решения не только направленные на инвестиции в автономность, упрощение разрешительных процедур и т.д., но и своевременная коммуникация.

Что сейчас известно о помощи бизнесу:

Программа "Пульс"

Правительство запустило специальное окно обращений для бизнеса на платформе "Пульс", чтобы предприниматели могли получить помощь по вопросам установки генераторов, когенерационных модулей и систем хранения энергии.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в окне обращений предприниматели могут поставить запрос о подключении и эксплуатации оборудования, которое повышает энергетическую устойчивость бизнеса и сети в целом.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти в кабинет на платформе "Пульс" и заполнить форму с темой "Когенерация".

Работа в комендантский час

Правительство также разрешило части бизнеса работать в комендантский час, сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению.