Энергетическая нестабильность бьет по бизнесу: что происходит с компаниями во время отключений
Массовые отключения света стали одним из самых серьезных вызовов для бизнеса в Украине. В условиях нестабильного энергоснабжения предприниматели вынуждены перестраивать рабочие процессы, искать альтернативные источники питания и закладывать дополнительные расходы, чтобы сохранить работу и клиентов.
Особенно тяжелая ситуация в Киеве, где из-за ударов по энергетической инфраструктуре графиков отключений вообще нет, а иногда исчезает вода и отопление. Это создает дополнительные вызовы для киевлян и местного бизнеса.
24 Канал выяснил, какие самые большие проблемы сейчас у бизнеса в Украине, как киевские предприниматели адаптируются к жизни с отсутствием света, воды и тепла и что помогает удержаться на плаву.
С какими проблемами столкнулся бизнес из-за массовых отключений света?
На запрос 24 Канала в Западноукраинском офисе Европейской Бизнес Ассоциации сообщили, что из-за массовых отключений света почти 80% опрошенных компаний почувствовали ухудшение своей работы.
Ключевыми вызовами бизнес называет финансовые потери из-за дополнительных расходов на электроэнергию и автономность, рост себестоимости продукции, а также необходимость постоянно корректировать операционные и производственные процессы,
– объясняют в Ассоциации.
Соответственно, компании работают в условиях меньшей прогнозируемости, а это затрудняет планирование, влияет на производительность и создает риски для снабжения.
А отдельным вызовом являются значительные расходы на генераторы и инвестиции в решения, которые не все бизнесы могут позволить себе в короткие сроки.
- В частности, в обнародованном исследовании Ассоциации говорится о том, что среди крупнейших последствий, которые постигли бизнесы, – рост себестоимости продукции. Об этой проблеме сообщили 61% компаний.
- Кроме того, говорится и об изменении графиков работы вследствие отключений – 58%. Это, свою очередь, сопровождается падением объемов производства или предоставления услуг.
Действительно ли закрываются супермаркеты в столице, а хлеба не хватает?
После российской атаки на критическую инфраструктуру 9 января Киев фактически остался без тепла, света и водоснабжения. В частности, более 5 тысяч домов остались без отопления, а графики отключений не работали.
Кстати! Второй раз враг атаковал город уже в ночь на 19 января, что снова ухудшило и так непростую ситуацию с энергетикой.
На этом фоне в столице даже опустели полки с хлебом в супермаркетах, но, как объясняют во Всеукраинской ассоциации пекарей для Liga.net, это случилось в результате ажиотажа, а не реального дефицита.
- Дело в том, что после массированных обстрелов столицы люди начали скупать хлеб впрок, из-за чего заявки торговых сетей на производство выросли на 30 – 40%.
- Один из главных поставщиков региона "КиевХлеб" добавляет, что при необходимости может увеличить объемы выпечки на 50 – 80%, а признаков реального роста потребления нет – люди просто покупают больше хлеба одновременно.
- Таким образом, ситуация с выпечкой хлеба в столице остается контролируемой и дефицита продукта нет, несмотря на фотографии пустых полок.
Кроме того, появлялась информация и о якобы закрытии супермаркетов из-за длительных отключений света. Впрочем, в Центре противодействия дезинформации такую информацию опровергают, объясняя, что закрытие происходит точечное и из-за того, что есть технические проблемы с работой генераторов.
- Как сообщили в пресс-службе "Аврора" для 24 Канала, все магазины сети работают в штатном режиме. Были лишь случаи, когда отдельные торговые точки закрывались из-за того, что генератор или другой источник питания выходил из строя.
- В пресс-службе "АТБ" для 24 Канала также отметили, что все магазины сети обеспечены генераторами, а сообщения о массовом закрытии являются манипуляцией. Несмотря на сложную ситуацию со светом, супермаркеты так или иначе будут работать.
- Зато в "NOVUS" сообщили, что перебои с электроснабжением могут вызвать временное закрытие магазинов, но команда сети делает все возможное, чтобы работа была восстановлена как можно быстрее.
- В "Сильпо" добавляют, что могут тоже временно закрывать супермаркеты, ведь из-за низкой температуры и долгого отсутствия света оборудование генераторов повреждается.
Также по состоянию на 20 января о проблемах заявляет и крупнейший оператор Украины – "Киевстар". Из-за отключения света значительная часть сети оператора сейчас не работает в некоторых областях, сообщил директор компании Александр Комаров.
Известно, что из более 16,5 тысячи базовых станций примерно 1 тысяча станций без работы, а в 9 областях инфраструктура отключена на 40 – 60%.
Основная сеть имеет сейчас резерв питания на 72 часа, впрочем ситуация до сих пор остается напряженной из-за ударов по энергетике и погодных условий.
Как работают заведения питания?
Как рассказывают для 24 Канала в Lviv Croissants, по всей Украине в сети есть 194 заведения и почти все они обеспечены генераторами, кроме размещенных в торговых центрах (там питание предоставляет сам ТРЦ).
Впрочем, постоянная работа генераторов при минусовой температуре и высокой нагрузке приводит к частым поломкам. Мы также фиксируем рост расходов на топливо и техническое обслуживание. За последние две недели эти расходы существенно увеличились и напрямую зависят от продолжительности работы генераторов,
– объясняют в сети.
Кроме того, из-за длительного отсутствия электроэнергии (иногда по 20 – 30 часов) часть заведений корректирует графики работы или временно приостанавливает работу до стабилизации ситуации.
Также иногда заведения вынуждены ограничивать ассортимент из-за невозможности одновременно включить все кухонное оборудование.
В целом по сети мы пока не видим резких изменений в объемах продаж. В то же время – и это очевидно – роль нашей сети для гостей расширилась. Люди приходят к нам не только чтобы согреться и съесть любимый круассан, но и чтобы зарядить телефоны, вскипятить воду для термосов, разогреть еду или просто поработать за ноутбуком,
– добавляют в Lviv Croissants.
Ольга Гринчук, соучредитель и шеф-пекарь киевской пекарни-бистро "Спельта" (на Подоле), рассказала для 24 Канала, что во время отключений света пекарня не ограничивает работу и работает все время на генераторе.
За все время был только один случай, когда работа временно остановилась из-за технических проблем с генератором. Сейчас эти проблемы устранены и пекарня работает с полноценным меню без перерывов.
В общем Ольга объясняет, что непрерывно заведение работает по 8 – 10 часов на генераторе. И финансово оно не может позволить себе остановить работу, ведь производство большое и требует постоянного питания.
Да, это означает существенно более высокие расходы на топливо, но пока это единственный возможный вариант для сохранения стабильной работы,
– добавляет соучредитель "Спельты".
Гринчук отмечает, что заведение принципиально сейчас не рассматривает вариантов по перекладыванию дополнительных расходов на гостей, в частности введения платы за работу на генераторе и так далее. Кроме того, во время отключений электроэнергии в районе количество гостей возрастает, особенно в вечернее время.
Для нас помощью была бы возможность стабильно и заранее прогнозировать графики отключений, ведь именно непредсказуемость усложняет планирование работы. При этом мы понимаем контекст времени и считаем, что сейчас важно держаться вместе и сохранять стабильную работу бизнесов,
– подытожила госпожа Ольга.
Однако ресторатор Анастасия Завадская, финалистка шоу "МастерШеф" и владелица "Искра Гастробар", сообщила в своем TikTok, что работать невозможно и не для кого, ведь киевляне сейчас в основном сидят дома.
Поставщик сообщил, что 5 заведений написали ему только позавчера (видео Анастасии Завадской было записано 21 января – 24 Канал), что они закрываются,
– заявила госпожа Анастасия.
Кроме того, ресторатор добавила, что на сегодня в заведении нет ни света, ни воды, ни отопления. Поэтому Завадская возит воду в "Искра Гастробар" из дома, ведь имеет собственную скважину, откуда набирает в бутыли воду.
Действительно ли бизнесу сейчас приходится работать на грани?
Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, рассказал в комментарии для 24 Каналу, что нужно сделать некоторую параллель между населением и бизнесом в ситуации с отключениями света.
- Во-первых, для бизнеса проблемы в энергетике стали не неприятной неожиданностью, ведь было понимание относительно тяжелой зимы.
Первое, что нужно понимать в этой ситуации, что население – это одна история, а бизнес – это немножко другая история. Почему? Потому что у нас проблемы с населением переложились на всю страну, на всю экономику.
Перед отопительным сезоном в октябре проводился опрос среди бизнеса, где 80% опрошенных подтвердили, что есть понимание непростого периода и они готовятся: покупают аккумуляторы, генераторы, внедряют программы энергоэффективности и т.д.
- Во-вторых, нельзя утверждать, что весь бизнес на фоне энергетических проблем закрылся, в частности в Киеве, где ситуация одна из худших.
Господин Михаил замечает, что на улицах города, несмотря на отсутствие света и тепла, слышно тарахтение генераторов, в частности в местах, где больше всего сконцентрировано заведений питания в столице. Кроме того, работают и аптеки, и продуктовые магазины.
Несмотря на это, эксперт добавляет, что бизнес, без преувеличения, имеет дополнительные расходы и дополнительную нагрузку в этот период. И цель врага сейчас – уничтожить экономику страны, которая зависит от работы бизнеса.
Откровенно можно сказать, что экономика потребления, которая у нас была до войны, она осталась в прошлом. Мы сейчас находимся в экономике выживания. И наша задача не считать убытки, а выжить,
– подытожил Непран.
Что поможет малому и среднему бизнесу адаптироваться к нынешним реалиям?
В ЕБА фиксировали запросы от компаний-членов о необходимости поддержки со стороны государства. Бизнес, в частности, говорит о необходимости в финансовых инструментах для компенсации затрат на автономные источники питания, льготном кредитовании, а также отмене или снижении налоговой нагрузки на импорт и закупку соответствующего оборудования.
Кроме того, по мнению бизнеса, существенно смягчить влияние отключений могли бы решения не только направленные на инвестиции в автономность, упрощение разрешительных процедур и т.д., но и своевременная коммуникация.
Что сейчас известно о помощи бизнесу:
- Программа "Пульс"
Правительство запустило специальное окно обращений для бизнеса на платформе "Пульс", чтобы предприниматели могли получить помощь по вопросам установки генераторов, когенерационных модулей и систем хранения энергии.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в окне обращений предприниматели могут поставить запрос о подключении и эксплуатации оборудования, которое повышает энергетическую устойчивость бизнеса и сети в целом.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти в кабинет на платформе "Пульс" и заполнить форму с темой "Когенерация".
- Работа в комендантский час
Правительство также разрешило части бизнеса работать в комендантский час, сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению.
- Таким образом, некоторые магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торговые центры с автономным питанием, отоплением и стабильной связью смогут работать круглосуточно. Решение о работе бизнеса будет принимать местная власть вместе с силовыми структурами.
- К пунктам несокрушимости также можно добраться в течение всех суток. Движение частного транспорта будет разрешено, но при условии, что человек направляется именно к такому пункту.