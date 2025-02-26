В среду будут действовать отключения света для промышленности и бизнеса – в какие часы

В среду, 26 февраля, в Украине будут применены графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Кого коснутся ограничения

Как сообщает 24 Кнал со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", ограничения будут действовать с 16:00 до 19:00. В то же время бытовые потребители не испытывают отключений, поскольку графики не предусматривают ограничений для населения.

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Причина отключений

В компании объяснили, что такие меры являются вынужденными из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.

Власти призывают бизнес заблаговременно подготовиться к возможным ограничениям и рационально использовать электроэнергию в этот период.