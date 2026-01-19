"Пообедайте в ресторане": экс-министр Кулеба призвал украинцев поддержать бизнес в трудную минуту

Украинская энергетика находится в чрезвычайном состоянии, из-за чего страдают как население, так и бизнес. Поэтому бывший министр призвал помочь малому и среднему бизнесу на грани выживания.

Как Кулеба предлагает поддержать предпринимателей?

По словам экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, во время чрезвычайной ситуации в энергетике бизнесу сейчас тяжелее всего, пишет 24 Канал.

Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, приобретите что-то в небольшом магазине или хотя бы закажите онлайн – поддержите микро-, малый и средний украинский бизнес,

– написал Кулеба.

По его словам, из-за ударов по энергетике нет света и тепла, расходы предпринимателей растут, а прибыли падают. К слову, также усиливается налоговое давление на ФЛП, из-за чего бизнес страдает.

Какие налоговые изменения готовят для малого бизнеса?

В 2026 году вырастут минималка и прожиточный минимум, а вместе с ними – суммы налогов для ФЛП, пишет 24 Канал со ссылкой на Налоговую службу.

Максимальный месячный размер единого налога:

ФЛП 1 группы – 332,80 гривен вместо 302,80 гривен (не более 10% прожиточного минимума)

ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен вместо 1 600 гривен (не более 20% минимальной зарплаты).

Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп – 864,70 гривен вместо 800 гривен (10% минимальной заработной платы).

Также с 2027 года ФЛП могут заставить стать плательщиками НДС. Это касается предпринимателей, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен (в Европе этот порог значительно выше, около 85 – 100 тысяч евро).

Главная цель законопроекта – убрать возможности для оптимизации для "дробления" крупного бизнеса. Тогда ФОПы 3-й группы с лимитом в 1 миллион станут плательщиками НДС, а ставка их единого налога снизится с 5% до 3%.

На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года), поэтому бизнес выступил против такого обновлений. Поэтому новые правила решили доработать.

Что известно о чрезвычайном положении в энергетике?