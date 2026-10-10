Открытие ФЛП в 2026 году: какие документы необходимы для регистрации

Открыть ФЛП в Украине в 2026 году можно онлайн через "Дию" или офлайн у государственного регистратора. Для большинства заявителей пакет документов минимален, а при онлайн-регистрации часть данных уже подтягивается системой.

Какие документы необходимы для открытия ФЛП

Согласно закону, для государственной регистрации физического лица-предпринимателя подается заявление о государственной регистрации. В нем, в частности, можно сразу указать желание перейти на упрощенную систему налогообложения, сообщили в ГНС.

Если ФЛП регистрируется онлайн через "Дию", потребуется:

украинское гражданство;

РНОКПП;

"Дия.Підпис" или другая квалифицированная электронная подпись.

Данные для заявления система получает во время электронной идентификации, после чего заявление нужно подписать и отправить. Сама регистрация через "Дию" является бесплатной.

Что взять с собой при регистрации офлайн

Если человек открывает ФЛП через государственного регистратора, ему необходимо подать заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность, а также РНОКПП.

Дополнительные документы требуются лишь в отдельных случаях. Например, для лица в возрасте от 16 лет, не обладающего полной гражданской дееспособностью, требуется нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей, опекуна или органа опеки и попечительства. Для семейного фермерского хозяйства подается соответствующий договор или декларация.

Закон прямо запрещает требовать от заявителя документы, которые не предусмотрены для соответствующего регистрационного действия.

Нужно ли сразу выбирать систему налогообложения

При регистрации ФЛП можно сразу подать заявление о выборе упрощенной системы налогообложения. Также будущему предпринимателю нужно определиться с КВЭДами – они указывают виды деятельности, которыми он планирует заниматься.

В "Дии" это можно сделать в рамках одного онлайн-заявления. Сервис позволяет выбрать общую или упрощенную систему налогообложения.

Сколько стоит открыть ФЛП

Государственная регистрация ФЛП через "Дию" бесплатна. Подать заявление можно онлайн, а информация о регистрации автоматически передается в ЕГР и налоговую службу.

После внесения записи в Единый государственный реестр предприниматель может скачать выписку в электронном виде. Она имеет юридическую силу наравне с бумажным документом.

Поэтому для большинства будущих предпринимателей открытие ФЛП в 2026 году не требует большого количества справок. Главное – иметь РНОКПП, документ, удостоверяющий личность, электронную подпись для онлайн-регистрации и правильно определить виды деятельности и систему налогообложения.

К слову, предпринимателям стоит помнить о своевременной уплате налогов. В случае просрочки оплаты налоговая может начислить штраф и пеню. А размер штрафных санкций может зависеть от группы ФЛП и от того, какой именно платеж был просрочен.