Які документи потрібні для відкриття ФОП

За законом для державної реєстрації фізичної особи-підприємця подається заява про державну реєстрацію. У ній, зокрема, можна одразу зазначити бажання перейти на спрощену систему оподаткування, повідомили у ДПС.

Якщо ФОП реєструється онлайн через "Дію", знадобиться:

українське громадянство;

РНОКПП;

Дія.Підпис або інший кваліфікований електронний підпис.

Дані для заяви система отримує під час електронної ідентифікації, після чого заяву потрібно підписати та надіслати. Сама реєстрація через "Дію" є безоплатною.

Що взяти з собою при реєстрації офлайн

Якщо людина відкриває ФОП через державного реєстратора, їй потрібно подати заяву та пред'явити документ, що посвідчує особу, а також РНОКПП.

Додаткові документи потрібні лише в окремих ситуаціях. Наприклад, для людини віком від 16 років, яка ще не має повної цивільної дієздатності, потрібна нотаріально засвідчена згода батьків, усиновлювачів, піклувальника або органу опіки та піклування. Для сімейного фермерського господарства подається відповідний договір або декларація.

Закон прямо забороняє вимагати від заявника документи, які не передбачені для відповідної реєстраційної дії.

Чи потрібно одразу обирати податкову систему

Під час реєстрації ФОП можна одразу подати заяву про обрання спрощеної системи оподаткування. Також майбутньому підприємцю потрібно визначитися з КВЕДами – вони зазначають види діяльності, якими він планує займатися.

У "Дії" це можна зробити в межах однієї онлайн-заяви. Сервіс дозволяє обрати загальну або спрощену систему оподаткування.

Скільки коштує відкрити ФОП

Державна реєстрація ФОП через "Дію" є безоплатною. Подати заяву можна онлайн, а інформація про реєстрацію автоматично передається до ЄДР та податкової.

Після внесення запису до Єдиного державного реєстру підприємець може завантажити виписку в електронному вигляді. Вона має юридичну силу нарівні з паперовим документом.

Тож для більшості майбутніх підприємців відкриття ФОП у 2026 році не потребує великої кількості довідок. Головне – мати РНОКПП, документ, що посвідчує особу, електронний підпис для онлайн-реєстрації та правильно визначити види діяльності й систему оподаткування.

До слова, підприємцям варто памʼятати про вчасну сплату податків. При протермінуванні оплати податкова може нарахувати штраф та пеню. А розмір штрафних санкцій може залежати від групи ФОП та який саме платіж було протерміновано.