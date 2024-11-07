Из-за политического кризиса в Германии произошел отток капитала

Германия столкнулась с кризисом конкурентоспособности. Чистый отток капитала с 2010 года превысил 650 миллиардов евро к тому же почти 40% приходится на период после 2021 года.

Кризис в Германии

Важным событием после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стало то, что немецкие компании, как сообщается, вынуждены увеличить свои инвестиции в американскую экономику, чтобы уменьшить риск потенциальных тарифов, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Такая эскалация ситуации побудила канцлера Германии Олафа Шольца к решительным действиям, результатом которых стало увольнение министра финансов Кристиана Линднера из-за разногласий относительно стратегии экономического роста страны. Политические последствия этого решения привели к первому досрочному голосованию в Германии с 2005 года.

Важной тенденцией является то, что крупные немецкие промышленные компании все чаще перераспределяют свои ресурсы на международные рынки. Среди заметных компаний, возглавляющих это движение:

химический гигант BASF SE;

производитель автомобильных компонентов ZF Friedrichshafen AG;

производитель бытовой техники Miele & Cie. KG.

Ярким примером является компания Siemens AG, которая с 2020 года инвестировала потрясающие 30 миллиардов евро, большинство из которых было направлено на зарубежные приобретения и расширение. В противоположность этому, самая большая внутренняя инвестиция компании за этот период составила лишь 750 миллионов евро. Это смещение подчеркивает более широкую стратегию немецкой промышленности, направленную на поиск возможностей для роста за пределами своего внутреннего рынка.

В Германии фактически ничего не говорит в пользу инвестирования,

– заявил Кристиан Кезер, глобальный руководитель налогового отдела Siemens.

Эксперты предупреждают, что традиционная бизнес-модель Германии сталкивается со значительными проблемами. Высокие цены на энергоносители, устаревшие технологии и громоздкая бюрократия отпугивают как отечественных лидеров, так и иностранных инвесторов. Без существенных реформ страна может пережить длительную стагнацию и еще больше отстать от других развитых индустриальных экономик.