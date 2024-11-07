Криза в Німеччині

Важливою подією після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США стало те, що німецькі компанії, як повідомляється, змушені збільшити свої інвестиції в американську економіку, щоб зменшити ризик потенційних тарифів, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Така ескалація ситуації спонукала канцлера Німеччини Олафа Шольца до рішучих дій, результатом яких стало звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера через розбіжності щодо стратегії економічного зростання країни. Політичні наслідки цього рішення призвели до першого дострокового голосування в Німеччині з 2005 року.

Важливою тенденцією є те, що великі німецькі промислові компанії все частіше перерозподіляють свої ресурси на міжнародні ринки. Серед помітних компаній, що очолюють цей рух:

хімічний гігант BASF SE;

виробник автомобільних компонентів ZF Friedrichshafen AG;

виробник побутової техніки Miele & Cie. KG.

Яскравим прикладом є компанія Siemens AG, яка з 2020 року інвестувала приголомшливі 30 мільярдів євро, більшість з яких була спрямована на закордонні придбання та розширення. На противагу цьому, найбільша внутрішня інвестиція компанії за цей період склала лише 750 мільйонів євро. Цей зсув підкреслює ширшу стратегію німецької промисловості, спрямовану на пошук можливостей для зростання за межами свого внутрішнього ринку.

У Німеччині фактично нічого не говорить на користь інвестування,

– заявив Крістіан Кезер, глобальний керівник податкового відділу Siemens.

Експерти попереджають, що традиційна бізнес-модель Німеччини стикається зі значними проблемами. Високі ціни на енергоносії, застарілі технології та громіздка бюрократія відлякують як вітчизняних лідерів, так і іноземних інвесторів. Без суттєвих реформ країна може пережити тривалу стагнацію і ще більше відстати від інших розвинених індустріальних економік.