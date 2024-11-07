Скільки порушень виявила податкова

У жовтні Державна податкова служба перевірила близько 500 магазинів, і за підсумками перевірок виявлено порушників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Загалом ДПС перевірила 432 суб'єкти, і перевірки досі тривають у п'яти найбільших мережах продажу нелегальної електроніки.

Крім того, інспектори виявили понад 190 випадків використання праці без офіційного оформлення.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Заходи тривають щодо п'яти найбільших мереж продажів контрабандної електроніки. До перевірок та хронометражу на більш ніж 200 магазинах залучено понад 550 працівників органів ДПС (лише тільки у м. Києві залучено понад 260 працівників).

Які магазини перевіряла ДПС

На початку жовтня перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в рамках боротьби з нелегальним ринком електроніки було проведено 170 перевірок магазинів, які продавали продукцію Apple.

Серед них – ЯБКО, YABLUKA, STYLUS, Техно Їжак, Touch, Store, iStore, iPeople, Appleroom.

Железняк також поділився даними щодо ввезення техніки Apple в Україну за останні кілька років: