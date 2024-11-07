Сколько нарушений выявила налоговая

В октябре Государственная налоговая служба проверила около 500 магазинов, и по итогам проверок выявлено нарушителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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В общем ГНС проверила 432 субъекта, и проверки до сих пор продолжаются в пяти крупнейших сетях продажи нелегальной электроники.

Кроме того, инспекторы обнаружили более 190 случаев использования труда без официального оформления.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Мероприятия продолжаются в отношении пяти крупнейших сетей продаж контрабандной электроники. К проверкам и хронометражу на более чем 200 магазинах привлечено более 550 работников органов ГНС (только только только в г. Киеве привлечено более 260 работников).

Какие магазины проверяла ГНС

В начале октября первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в рамках борьбы с нелегальным рынком электроники было проведено 170 проверок магазинов, которые продавали продукцию Apple.

Среди них – ЯБКО, YABLUKA, STYLUS, Техно Еж, Touch, Store, iStore, iPeople, Appleroom.

Железняк также поделился данными по ввозу техники Apple в Украину за последние несколько лет: