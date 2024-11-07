Сколько нарушений выявила налоговая
В октябре Государственная налоговая служба проверила около 500 магазинов, и по итогам проверок выявлено нарушителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
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В общем ГНС проверила 432 субъекта, и проверки до сих пор продолжаются в пяти крупнейших сетях продажи нелегальной электроники.
Кроме того, инспекторы обнаружили более 190 случаев использования труда без официального оформления.
Мероприятия продолжаются в отношении пяти крупнейших сетей продаж контрабандной электроники. К проверкам и хронометражу на более чем 200 магазинах привлечено более 550 работников органов ГНС (только только только в г. Киеве привлечено более 260 работников).
Какие магазины проверяла ГНС
В начале октября первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в рамках борьбы с нелегальным рынком электроники было проведено 170 проверок магазинов, которые продавали продукцию Apple.
Среди них – ЯБКО, YABLUKA, STYLUS, Техно Еж, Touch, Store, iStore, iPeople, Appleroom.
Железняк также поделился данными по ввозу техники Apple в Украину за последние несколько лет:
- в 2022 году было ввезено техники Apple на триста тринадцать миллионов двести тысяч долларов;
- в 2023 году – на двести восемьдесят девять миллионов восемьсот тысяч долларов;
- в 2024 году (с января по сентябрь) – на сто девяносто девять миллионов двести тысяч долларов.