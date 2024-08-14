Paramount увольняет 15% персонала в США: медиагигант в кризисе

Paramount Global объявила об увольнении 15% своих сотрудников в США, что является частью масштабного сокращения рабочей силы. Это решение, вероятно, связано с финансовым кризисом, который сейчас охватил компанию.

Почему Paramount сокращает персонал

Как сообщается, сопредседатели правления Paramount во внутренней записке заявили, что компания достигла "точки перелома", которая требует изменений для укрепления бизнеса. Поэтому, компания, владеющая сетями CBS, MTV и Comedy Central, имеет целью уменьшить ежегодные расходы на 500 миллионов долларов.

Читайте также: Почему акции Airbnb упали почти на 16%

Благодаря этому компания также стремится восстановить прибыльный рост перед слиянием с компанией Skydance Media.

Ожидается, что сокращения, объявленные во время телефонного разговора на прошлой неделе, коснутся около 2 000 человек. Они продлятся до конца 2024 года, при этом 90% из них планируется завершить до конца сентября.

Реструктуризация продолжается на фоне сложной ситуации на рынке линейного телевидения, где нью-йоркская компания недавно снизила стоимость своих кабельных сетей почти на 6 миллиардов долларов.