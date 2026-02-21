Штрафы за нарушение ПДД 2026 изменились: сколько реально придется заплатить

Нарушение правил дорожного движения в Украине влечет за собой наложение штрафов. Их размер может различаться, в зависимости от нарушения: к примеру, от 340 гривен до более 50 000 гривен.

Какие размеры штрафов за нарушение ПДД 2026 года?

Контроль на дорогах Украины в 2026 году стал жестче, пишет Polis.ua.

1. Отсутствие страховки

Езда без действительного полиса автогражданки грозит штрафом в размере 850 гривен. Если водитель спровоцировал ДТП – придется еще и компенсировать убытки пострадавшим.

2. Превышение скорости

Автоматические камеры фиксируют превышение скорости:

на 20 – 50 километров в час – 340 гривен;

более 50 километров в час – 1 700 гривен.

Если при этом создана аварийная ситуация – еще 1 445 гривен и лишение права управления сроком до 1 года.

3. Ремень безопасности и пользование телефоном

Езда без ремня безопасности или использование телефона без гарнитуры – штраф 510 гривен.

4. Отсутствие водительского удостоверения

Размер штрафа зависит от ситуации:

Забыли права дома – 425 гривен;

Нет действующего удостоверения – 3 400 гривен;

Управление после лишения прав – 20 400 гривен за первое нарушение, 40 800 гривен за повторное.

5. Проезд на красный свет

Штраф за игнорирование сигнала светофора – 510 гривен. Нарушение фиксируется камерами.

6. Езда по полосе для общественного транспорта

Штраф составляет 680 гривен. Нарушение также фиксируется камерами.

7. Перевозка детей без автокресла

Дети до 12 лет или ростом до 150 см должны быть в автокресле или бустере. За первое нарушение вас оштрафуют на 510 гривен, а за повторное в течение года – 850 гривен.

8. Управление в нетрезвом состоянии

Первый случай – 17 000 гривен + лишение прав на 1 год;

Второй раз в течение года – 34 000 гривен + лишение прав на 3 года;

Третий – 51 000 гривен с конфискацией авто.

9. Использование резины не по сезону

Штраф в размере 340 – 680 гривен.

10. Парковка с нарушениями

Минимальный штраф – 340 гривен. Дополнительно может стоить эвакуация авто на штрафплощадку. За парковку на местах для людей с инвалидностью накажут на сумму до 5 100 гривен.

Что будет, если не оплатить штраф?

Если вы не закроете штраф в течение 15 дней, сумма автоматически удваивается. После этого дело передают в Государственную исполнительную службу, что несет за собой дополнительные проблемы:

блокировка банковских счетов;

арест имущества;

исполнительный сбор (не менее 10% от суммы);

ограничение выезда за границу.

Интересно! Есть вариант уменьшить сумму штрафа, если оплатить его в течение первых 10 дней.