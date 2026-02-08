Независимо от группы: как начисляют пенсии для ФЛП

Некоторые предприниматели думают, что группа ФЛП напрямую влияет на будущий размер пенсии, однако они ошибаются. Есть ряд других определяющих показателей, в частности те, которые предприниматель формирует индивидуально.

Как рассчитывается пенсия для ФЛП?

О том, какие особенности начисления пенсий для предпринимателей, говорится на ресурсе Ощадбанка.

Пенсия для ФЛП – это выплата, которая исчисляется после завершения трудовой деятельности. Размер пенсии зависит от страхового стажа и суммы ЕСВ (единого социального взноса), которые предприниматель платил за время работы.

Обратите внимание! Выплаты напрямую зависят от уровня дохода ФЛП и размера взносов ЕСВ, которые предприниматель выбирает самостоятельно.

Рассчитать ориентировочный уровень собственной пенсии можно по формуле:

П = Зп х ИКЗ х Кс

П – размер пенсии застрахованного лица;

Зп – средний уровень заработной платы в Украине за последние 3 года;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (дохода) предпринимателя;

Кс – коэффициент стажа (1%, начисленный за каждый отработанный год).

Как и какие показатели влияют на пенсию?

Каждый из вышеупомянутых элементов имеет отдельное значение.

Так, если речь идет об уплате ЕСВ, должны понимать: чем больше платеж будет делать предприниматель – тем большую основу для пенсионных выплат будет иметь в будущем.

Количество месяцев в течение деятельности ФЛП, за которые платились ЕСВ называются страховой стаж.

Индивидуальный коэффициент зарплаты – определяется отношением фактической зарплаты к среднему уровню дохода в стране за один месяц. Показатель является непосредственным элементом расчета пенсии, он есть в формуле.

Также доход застрахованного лица могут сравнивать с минимальным и средним уровнем заработной платы в Украине. Поэтому эти показатели надо знать.

Влияет ли на размер пенсии группа ФЛП?

Выплаты для всех предпринимателей рассчитывают по одной формуле. Разница может быть только в индивидуальных показателях.

Важно! Пенсия для ФЛП 3 группы, 2 или 1 групп, определяется по одной формуле.

Единственное, что может изменить уровень выплат – доходы у ФОПов 3 группы. У них больший уровень допустимого дохода, соответственно, больше отдают на налоги. Поэтому на пенсию это будет иметь аналогичное влияние.

На какую пенсию рассчитывать ФЛП до 2004 года?

Адвокат Елена Воронкова в комментарии для УНИАН рассказала, что ФЛП, которые начали работу в 90-х или нулевых годах, нужно обратиться в Пенсионный фонд с документами для подтверждения.

Им нужно предоставить или патент, или свидетельство на право заниматься предпринимательской деятельностью, а также документы, подтверждающие уплату взносов в налоговую,

– объяснила адвокат.

Она также отметила, что без документов, которые подтверждающих предпринимательскую деятельность, стаж для этой категории могут не засчитать.

Какую помощь можно получить и какой ФЛП открыть?

ФЛП 2 – 3 групп могут получить единовременную выплату в размере от 7 до 15 тысяч гривен. Отмечается, что эта помощь – компенсация за вложение бизнеса в работу несмотря на сложные энергетические условия в стране.

А для тех, кто только хочет начать собственное дело, есть ряд вариантов. Для этого не обязательно иметь большую финансовую подушку для вложений, главное – правильно выбрать сферу.