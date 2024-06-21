Каким может быть размер пенсии при минимальной заработной плате

Размер пенсии при минимальной зарплате зависит от количества лет страхового стажа. Кроме того, от суммы уплаченных социальных взносов, а также от средней заработной платы за последние три года перед выходом на пенсию.

Как определяется пенсия при минимальной зарплате

В Украине размер пенсии для лиц с минимальной заработной платой и полным страховым стажем определяется как не менее 40% от минимальной заработной платы.

Читайте также В Украине разоблачили коррупционную схему на 21 миллион евро

С учетом того, что минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна была бы быть 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальный размер пенсии на уровне 3 370 гривен.

Минимальные выплаты пенсионерам

Лица, достигшие возраста 65 лет и не имеющие необходимого страхового стажа, могут рассчитывать на минимальные пенсионные выплаты в размере 2 725 гривен.

С 1 марта 2024 года в Украине действуют новые минимальные размеры пенсионных выплат, установленные для разных возрастных и страховых категорий пенсионеров:

2 980 гривен – для пенсионеров моложе 70 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы, независимо от возраста и страхового стажа.

– для пенсионеров моложе 70 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы, независимо от возраста и страхового стажа. 3 240 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет.

– для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет. 3 370 гривен – для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет.

Что на сегодня в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых более 3 миллионов получают пенсию на уровне 3 тысяч гривен. Это свидетельствует о том, что почти каждый четвертый пенсионер в стране получает такую сумму пенсионных выплат.