Какая будет пенсия в 2025 году у человека со стажем 40 лет

Каждый украинец, достигший 60-летия, имеет возможность подтвердить свой трудовой стаж. Такие люди имеют право выйти на пенсию и получать социальные выплаты.

От чего зависит размер пенсии

Однако размер пенсии зависит от многих факторов, в том числе и от трудового стажа, размера зарплаты и т.д. пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Размер пенсии каждого пенсионера зависит от продолжительности его страхового стажа и размера заработной платы, которую он получал в период работы и с которой осуществляется расчет пенсии, – говорится в посте.

В частности есть три составляющие для расчета размера пенсии:

коэффициент стажа;

личный коэффициент заработной платы;

средняя заработная плата.

Коэффициент стажа – это общее количество лет страхового стажа. Его умножают на 1%.

Личный коэффициент заработной платы – это соотношение заработной платы к средней заработной плате по стране. Он зависит от того, насколько официальная зарплата была больше, равна или меньше средней по стране.

Обратите внимание! Именно этот показатель играет большую роль, потому что может существенно увеличить выплату.

Как рассчитывать размер пенсии, если стаж 40 лет

Пенсия – это средняя зарплата по Украине на момент начисления пенсии. Ее умножают на личный коэффициент и коэффициент стажа.

В частности для того, чтобы рассчитать размер пенсии, можно воспользоваться официальным порталом ПФУ.

Алгоритм действий таков:

войти в персональный кабинет;

найти кнопку "Пенсионный калькулятор";

пользоваться функцией алгоритма расчета.

Обратите внимание! Если воспользоваться этой кнопкой, система автоматически выдаст вам ориентировочный размер пенсии.