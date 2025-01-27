На пенсии будут забирать от 9% зарплаты: когда в Раду подадут законопроект

В Верховную Раду планируют внести законопроект о переходе на накопительную пенсионную систему в течение ближайших месяцев. Инициатива предусматривает обязательное отчисление 9% от зарплаты на накопительную пенсию.

Документ на этапе согласования

Об этом сообщила руководительница ведомства Оксана Жолнович во время пресс-брифинга. По ее словам, законопроект сейчас на финальном этапе согласования, информирует 24 Канал.

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Мы уже провели первый раунд согласований с центральными органами исполнительной власти. Сейчас завершаем согласование цифр с Министерством финансов. Я убеждена, что в ближайшие месяцы законопроект будет внесен в Верховную Раду,

– отметила министр.

И добавила, что это нужно, чтобы еще в этом году заложить всю необходимую законодательную базу и начать техническую подготовку внедрения реформы.

Что предусматривает пенсионная реформа

Запланированная реформа предусматривает обязательное отчисление 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Это позволит украинцам на пенсии получать дополнительные выплаты.

В рамках новой системы каждый сможет рассчитывать на 20% от своей средней заработной платы при жизни из накопительного фонда. Еще 20% будут обеспечиваться за счет солидарной системы, что в целом даст коэффициент замещения дохода на уровне 40%.

Также украинцам позволят добровольно увеличивать размер отчислений, что повлияет на будущие пенсионные выплаты.

"Платите добровольно больше – значит, и покрытие будет больше. Это уже зависит от решения каждого человека", – добавила Жолнович.

Базовая и страховая пенсии

Кроме накопительной системы, законопроект предлагает введение новых понятий: базовой и страховой пенсий.

Базовая пенсия будет одинаковой для всех пенсионеров и обеспечивать минимальный уровень социальной защиты. Ее размер составит 30% от минимальной зарплаты после налогов.

будет одинаковой для всех пенсионеров и обеспечивать минимальный уровень социальной защиты. Ее размер составит 30% от минимальной зарплаты после налогов. Страховая пенсия будет зависеть от стажа работы будет зависеть от стажа работы и уровня заработной платы. Для ее расчета планируют ввести систему пенсионных баллов.

Цену пенсионного балла будут пересматривать ежегодно в марте. Таким образом, традиционную индексацию пенсий заменят механизмом, основанным на оценке баллов.

Ожидается, что реформа вступит в силу в 2026 году. Сейчас правительство работает над техническими и организационными вопросами, которые позволят запустить накопительную систему вовремя и обеспечить ее эффективную работу.