PepsiCo и Mars получили новый "статус" в Украине: все из-за бизнеса в России

НАПК внесло в список международных спонсоров войны в Украине две всемирно известные пищевые корпорации. О ключевых деталях – читайте дальше.

Речь идет об американских компаниях PepsiCo и Mars, которые до сих пор работают в России Интересно, что раньше они заявляли о сокращении своих бизнесов, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции на российском рынке.

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PepsiCo и Mars стали спонсорами войны в Украине

Самое главное, что корпорации PepsiCo и Mars продолжают платить налоги в бюджет агрессора. Это прямая поддержка экономики России. Обе компании имеют собственные фабрики и фабрики в России.

Более того, они зафиксировали рост финансовых показателей в первый год полномасштабного вторжения России в Украину. В НАПК приводят следующие цифры:

Доходы компании PepsiCo составил 2,59 миллиарда долларов и. В то время как чистая прибыль выросла на 333% – до 525 миллионов долларов , если сравнивать с годом до этого. Налог от PepsiCo пересек отметку в 115 миллионов долларов;

и. В то время как чистая прибыль выросла на , если сравнивать с годом до этого. Налог от PepsiCo пересек отметку в Выручку Mars за 2022 год оценили в 2,45 миллиарда долларов. "Чистыми" компания заработала 377 миллионов долларов. Этот показатель вырос на 59%. В бюджет России корпорация уплатила налог в размере 93 миллиона долларов.

Вряд ли эти компании планируют покидать российский рынок. Дело в том, что на официальном сайте PepsiCo и Mars можно найти сотни актуальных вакансий.