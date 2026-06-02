Новый игрок: польская Pepco уже назвала дату открытия первого магазина в Украине

Польская сеть магазинов Pepco официально выходит на украинский рынок. Первый магазин ритейлера планируют открыть уже в этом году.

Когда Pepco в Украине откроет первый магазин?

Открытие запланировано на октябрь 2026 года. Таким образом Украина станет 20-й страной Европы, где будет работать бренд, сообщили в Pepco.

Перед запуском в Украине сеть откроет свой первый магазин в столице Северной Македонии – Скопье. После этого следующей страной в планах развития станет именно Украина.

Мы также приветствуем нашу местную команду руководства: Арсена Старченко как регионального менеджера, Марину Попову как руководителя отдела кадров, Ольгу А. как руководителя финансового отдела и Ивана Омельченко как руководителя отдела расширения,

– сообщили в сети.

Что известно о двух топ-менеджерах:

Country Manager украинского подразделения стал Арсен Старченко. Последним местом его работы был Multiplex, где он занимал должность операционного директора. Также он имеет более 20 лет опыта в ритейле, в частности в METRO. Еще одна ключевая позиция – Head of Expansion. Ее в мае 2026 года получил Иван Омельченко, который до этого шесть лет возглавлял департамент аренды в "Эпицентр К". Именно он будет отвечать за быстрое масштабирование сети.

Что продает Pepco?

Pepco – одна из крупнейших европейских сетей магазинов формата дискаунтер. Компания специализируется на товарах по доступным ценам для ежедневных покупок. В магазинах сети представлены:

одежда для детей и взрослых;

товары для дома;

декор и предметы интерьера;

кухонные принадлежности и посуда;

игрушки;

сезонные товары.

Именно благодаря сочетанию невысоких цен и широкого ассортимента сеть быстро стала популярной во многих странах Европы.

Где будут первые магазины Pepco в Украине?

Первые магазины Pepco в Украине могут появиться уже в последнем квартале 2026 года. И, как заявляют участники рынка, это будет не одна точка, а сразу несколько открытий, пишет "Лига.нет".

Открытие первых магазинов – это будет Киев и западная часть Украины. Первые проекты лучше открывать в проверенных локациях. Это будут полноценные магазины Pepco, с полноценным ассортиментом,

– рассказал представитель Pepco в Украине Андрей Лотоцкий.

По его словам, речь идет о торговых центрах категории А, которые уже себя зарекомендовали. Точные даты открытия пока согласовываются, поскольку соглашения еще на этапе проработки.

