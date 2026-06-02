Новый игрок: польская Pepco уже назвала дату открытия первого магазина в Украине
Польская сеть магазинов Pepco официально выходит на украинский рынок. Первый магазин ритейлера планируют открыть уже в этом году.
Когда Pepco в Украине откроет первый магазин?
Открытие запланировано на октябрь 2026 года. Таким образом Украина станет 20-й страной Европы, где будет работать бренд, сообщили в Pepco.
Перед запуском в Украине сеть откроет свой первый магазин в столице Северной Македонии – Скопье. После этого следующей страной в планах развития станет именно Украина.
Мы также приветствуем нашу местную команду руководства: Арсена Старченко как регионального менеджера, Марину Попову как руководителя отдела кадров, Ольгу А. как руководителя финансового отдела и Ивана Омельченко как руководителя отдела расширения,
– сообщили в сети.
Что известно о двух топ-менеджерах:
- Country Manager украинского подразделения стал Арсен Старченко. Последним местом его работы был Multiplex, где он занимал должность операционного директора. Также он имеет более 20 лет опыта в ритейле, в частности в METRO.
- Еще одна ключевая позиция – Head of Expansion. Ее в мае 2026 года получил Иван Омельченко, который до этого шесть лет возглавлял департамент аренды в "Эпицентр К". Именно он будет отвечать за быстрое масштабирование сети.
Что продает Pepco?
Pepco – одна из крупнейших европейских сетей магазинов формата дискаунтер. Компания специализируется на товарах по доступным ценам для ежедневных покупок. В магазинах сети представлены:
- одежда для детей и взрослых;
- товары для дома;
- декор и предметы интерьера;
- кухонные принадлежности и посуда;
- игрушки;
- сезонные товары.
Именно благодаря сочетанию невысоких цен и широкого ассортимента сеть быстро стала популярной во многих странах Европы.
Где будут первые магазины Pepco в Украине?
Первые магазины Pepco в Украине могут появиться уже в последнем квартале 2026 года. И, как заявляют участники рынка, это будет не одна точка, а сразу несколько открытий, пишет "Лига.нет".
Открытие первых магазинов – это будет Киев и западная часть Украины. Первые проекты лучше открывать в проверенных локациях. Это будут полноценные магазины Pepco, с полноценным ассортиментом,
– рассказал представитель Pepco в Украине Андрей Лотоцкий.
По его словам, речь идет о торговых центрах категории А, которые уже себя зарекомендовали. Точные даты открытия пока согласовываются, поскольку соглашения еще на этапе проработки.
Как польский бизнес в Украине нарастил доходы?
Количество компаний с польскими владельцами в Украине превысило 1,1 тысячи, с общей выручкой 123,01 миллиарда гривен, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Абсолютным лидером стала компания "ЛПП Украина", которая управляет известными брендами одежды – Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.
Наибольшая концентрация этих компаний наблюдается в Киеве, где зарегистрировано 46 предприятий с доходом более 100 миллионов гривен.