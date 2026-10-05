Перехода на 4-дневную рабочую неделю в Украине не будет: петиция провалилась

В Украине не набрала необходимого количества голосов петиция с предложением перейти на 4-дневную рабочую неделю без снижения зарплат. Документ поддержали 22,3 тысячи человек из 25 тысяч необходимых, поэтому он не получил достаточной поддержки для рассмотрения правительством.

4-дневную рабочую неделю пока не введут

Авторка петиции призвала правительство ввести государственную программу перехода на 32-часовую рабочую неделю без сокращения заработной платы, как сообщается на сайте Кабмина.

Однако необходимый порог в 25 тысяч подписей документ не набрал. По состоянию на 4 октября петиция набрала:

22,3 тысячи голосов;

25 тысяч голосов – необходимый порог;

не хватило около 2,7 тысячи подписей.

То есть предложенная реформа не переходит на этап рассмотрения Кабмином исключительно на основании этой петиции. В то же время это не означает, что идея 4-дневной рабочей недели окончательно отклонена на государственном уровне.

Что предлагалось изменить

Автор петиции хотела внести изменения в Кодекс законов о труде Украины.

С целью повышения производительности труда, улучшения психического и физического здоровья граждан, а также адаптации украинского рынка труда к современным европейским стандартам, просим инициировать изменения в Кодекс законов о труде Украины касательно внедрения 4-дневной рабочей недели (32 рабочих часа в неделю) без уменьшения размера заработной платы,

– говорится в тексте.

По мнению авторки, сокращение рабочей недели должно помочь не только работникам, но и экономике в целом. Среди аргументов в пользу такого формата называются:

повышение производительности труда;

улучшение физического и психического здоровья;

снижение профессионального выгорания;

больше времени на семью и личные дела;

приближение украинского рынка труда к европейским практикам.

Одним из ключевых аргументов петиции стало психоэмоциональное истощение украинцев из-за полномасштабной войны. Автор документа обращает внимание на постоянный стресс, воздушные тревоги, ночные обстрелы и хронический дефицит сна. В таких условиях, по ее мнению, дополнительный день отдыха может помочь людям восстанавливаться.

При этом автор петиции ссылается на опыт других стран, где сокращенную рабочую неделю уже тестировали.

Готов ли бизнес к 4-дневной рабочей неделе

Идея сокращения рабочей недели имеет и практические ограничения. Для части компаний переход на четыре рабочих дня без уменьшения объема работы может потребовать автоматизации процессов или пересмотра графиков.

Руководительница западноукраинского офиса Европейской бизнес-ассоциации Марьяна Луцишин ранее рассказывала 24 Каналу, что в офисной среде уже возможны более гибкие форматы работы.

Например, сокращенную рабочую неделю можно было бы применять не в периоды пиковой нагрузки, если результат работы сотрудника оценивается не по количеству отработанных часов, а по выполненным задачам.

В то же время эксперт обращала внимание и на особенности украинских реалий. Тысячи украинцев сейчас находятся на фронте без полноценного отдыха, поэтому предложение сократить рабочую неделю для работников в тылу может вызвать общественные дискуссии.