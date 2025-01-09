Киевстар потерял больше всех: украинцы перенесли 340 тысяч мобильных номеров в 2024 году

В 2024 году более 340 000 украинцев воспользовались услугой переноса мобильного номера (MNP), что позволяет им менять оператора, сохраняя свой номер телефона.

Украинцы чаще всего выбирали lifecell

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статистику Нацкомиссии по регулированию электронных коммуникаций и почтовых услуг (НКЭК). lifecell является лидером по количеству новых абонентов, в этом году компании удалось привлечь 270 000 новых пользователей.

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С момента внедрения услуги переноса мобильного номера (MNP) lifecell стал лидером по количеству абонентов, которые перенесли свои номера в его сеть. В 2024 году почти 270 000 абонентов выбрали lifecell, сохранив свои существующие телефонные номера.

В декабре наблюдался значительный всплеск спроса на эту услугу: более 70 000 номеров было перенесено в lifecell, что составляет 26% от общего количества переносов за весь год.

Киевстар потерял больше всего клиентов

По абсолютным показателям больше всего клиентов потеряли Киевстар (207 101) и Vodafone Украина (109 536). В декабре Vodafone и Киевстар заявили, что повышают цены на тарифы.

При этом спрос на услугу MNP стабильно растет. Исключением стал 2022 год, когда из-за полномасштабного вторжения России количество переносов существенно снизилось.