Упростить процедуру: бизнес просит изменить правила перерегистрации авто

Украинские компании жалуются, что несмотря на изменения в законодательстве, процедуру перерегистрации подержанных авто до сих пор не упростили. Это нужно сделать, чтобы автобизнес мог самостоятельно это сделать, а покупатели имели меньше хлопот.

Как могут изменить правила перерегистрации авто?

Бизнес до сих пор не может полноценно воспользоваться упрощенной процедурой перерегистрации подержанных автомобилей, пишет ЕБА.

Речь идет о практической реализации постановления Кабинета Министров №963, которое должно позволить автобизнесу самостоятельно перерегистрировать авто на покупателей.

Хотя постановление вступило в силу еще 15 августа 2025 года, соответствующий функционал в программе полноценно так и не заработал. Из-за этого компании не имеют технической возможности оформлять от имени покупателей доверенности в простой письменной форме через Единый государственный реестр МВД. Почему это важно для рынка и клиентов?

Упрощение процедур. Покупатель подержанного авто по принципу "единого окна" должен получить возможность оформить доверенность в простой письменной форме у продавца авто. Это значительно экономит время.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру внутренних дел Украины, а также к руководителю Главного сервисного центра МВД с просьбой способствовать скорейшей доработке программного обеспечения.

Это обеспечит бизнесу техническую возможность предоставлять услуги по перерегистрации подержанных авто в полном объеме, как того требует действующее законодательство.

