Как могут изменить правила перерегистрации авто?
Бизнес до сих пор не может полноценно воспользоваться упрощенной процедурой перерегистрации подержанных автомобилей, пишет ЕБА.
Речь идет о практической реализации постановления Кабинета Министров №963, которое должно позволить автобизнесу самостоятельно перерегистрировать авто на покупателей.
Хотя постановление вступило в силу еще 15 августа 2025 года, соответствующий функционал в программе полноценно так и не заработал. Из-за этого компании не имеют технической возможности оформлять от имени покупателей доверенности в простой письменной форме через Единый государственный реестр МВД. Почему это важно для рынка и клиентов?
- Упрощение процедур. Покупатель подержанного авто по принципу "единого окна" должен получить возможность оформить доверенность в простой письменной форме у продавца авто. Это значительно экономит время.
- Право на перерегистрацию. На основании такой доверенности бизнес, который реализовал авто, может самостоятельно завершить процесс его перерегистрации на нового владельца.
- Устранение технических барьеров. Отсутствие обновлений в программном обеспечении фактически блокирует выполнение действующей законодательной нормы.
Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру внутренних дел Украины, а также к руководителю Главного сервисного центра МВД с просьбой способствовать скорейшей доработке программного обеспечения.
Это обеспечит бизнесу техническую возможность предоставлять услуги по перерегистрации подержанных авто в полном объеме, как того требует действующее законодательство.
Что известно об оформлении, продажа и растаможка авто в Украине?
При продаже легкового авто или мотоцикла в Украине взимают процент от стоимости транспортного средства и военный сбор, их сумма зависит от количества продаж в этом году. Грузовики, прицепы и автобусы облагаются налогом по ставке 5% + военным сбором; для защитников военный сбор составляет 1,5%.
В 2026 году основные факторы для расчета платежей для растаможки авто останутся неизменными: стоимость авто, год выпуска, объем двигателя, тип топлива. Также могут быть дополнительные расходы, например, сбор в Пенсионный фонд (3 – 5% от стоимости авто, в зависимости от цены).
С 2025 года в Дії возобновлена услуга, что позволяет продать авто без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа. Стоимость услуги составляет 350 гривен, дополнительно можно оплатить за физический техпаспорт (405 гривен) и выбор номерного знака (до 360 гривен).