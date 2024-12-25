Переоформление авто: во сколько обойдется и какие документы обязательно подать в МВД

В Украине владельцы транспортных средств могут перерегистрировать свои автомобили и другие транспортные средства, обратившись в сервисные центры, подчиненные Министерству внутренних дел.

Сколько стоит переоформление авто

Плата за эту услугу зависит от типа транспортного средства, который регистрируется. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные МВД.

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Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) услуга переоформления стоит 1105 гривен.

услуги МВД – 350 гривен;

бланк свидетельства – 405 гривен;

номерной знак – 350 гривен.

Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен (услуга – 350 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен и номерной знак – 122 гривны).

За перерегистрацию прицепов надо будет заплатить 866 гривен (услуга – 350 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен и номерной знак – 111 гривен), а мопедов – 848 гривен (услуга – 350 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен, номерной знак – 93 гривны).

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Документы, которые нужны для переоформления авто

Придя в удобный для вас территориальный сервисный центр (ТСЦ) МВД с собой нужно принести документы для перерегистрации ТС:

паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина;

техпаспорт автомобиля;

заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в ТСЦ);

квитанции об оплате за услуги ТСЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при ТСЦ).

Обратите внимание. Владельцы транспортных средств, которые продают более одного автомобиля в течение календарного года, обязаны также предоставить оценочную среднюю рыночную стоимость каждого автомобиля. Кроме того, они должны подать документы, подтверждающие уплату соответствующих налогов, связанных с продажей.