Стало еще проще: как сделать перевод на IBAN через Monobank

Monobank упростил для своих пользователей пользование мобильным приложением. Теперь делать переводы на IBAN стало проще.

Обновление Monobank

Теперь крупные суммы лучше перебрасывать через IBAN, ведь компания упростила этот процесс.

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Если перебрасываете крупные суммы лучше делать это по айбанам карточек, а не по номеру, поэтому мы упростили этот процесс,

– написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Доступны два нововведения:

В платежах по IBAN теперь подтягиваются личные контакты;

Можно добавлять в Избранные тех, с кем регулярно происходят транзакции.

К слову, на переводы по IBAN пока не действует ограничение p2p на 150 тысяч гривен в месяц.

Напомним! Чтобы получить новые возможности, надо обновить приложение.