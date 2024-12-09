В Украине хотят ужесточить ограничения переводов с карты на карту с 1 января 2025 года, – Forbes

Семь украинских крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов. Соответствующие изменения могут начать работать с 1 января 2025 года.

Эти ограничения будут касаться физических лиц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Forbes Ukraine.

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Какие новые ограничения в переводах могут быть для украинцев

В тексте меморандума указано, что при открытии счета, в том числе и ФЛП, клиенту присваивается одна из трех категорий риска. Для низкого и среднего риска применяются упрощенные проверки без подтверждения доходов (для дохода до 150 тысяч гривен).

При этом максимальная сумма перевода с одного счета для них – 150 тысяч гривен с 1 января 2025 года и 100 тысяч гривен с 1 июня. Для "сомнительных" клиентов – 50 тысяч гривен.

Все лимиты могут пересматривать в индивидуальном порядке. В то же время клиенты без подтвержденных доходов не смогут открывать более трех текущих счетов в одной валюте.

Также в соответствии с меморандумом украинских банков, создастся реестр сомнительных клиентов и реестр "дропов" – людей, которые передают свои счета в пользование третьим лицам за вознаграждение.

Стоит отметить, что Национальный банк ввел ограничения на P2P-переводы два месяца назад. Однако меры, введены банками, распространяются на все виды переводов, включая переводы через IBAN, и предусматривают низкий лимит на одну транзакцию.

По данным одного из источников издания, первый месяц действия ограничений показал, что объем P2P-переводов снизился на 5,2 миллиарда гривен, тогда как переводы через IBAN увеличились на 4 миллиарда гривен.

Собеседники указывают на то, что НАБУ и АУБ также сотрудничают над этой инициативой. Как сообщается, примерно половина банков предварительно одобрила эту инициативу.

Отраслевые эксперты ожидают, что большинство банков поддержит меморандум, который потенциально может заменить имеющуюся регуляцию, установленную Национальным банком, срок действия которой истекает 1 апреля следующего года.