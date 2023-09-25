Philip Morris хочет избавиться от доли в самом большом фармакологическом активе
Источник:The Wall Street Journal
Гигант Philip Morris ищет партнёра, которому сможет продать часть фармакологического бизнеса. Правда, предложить историю успеха компания пока не может.
Почему Philip Morris продает большой актив
Vectura Group – производитель ингаляционных медицинских препаратов. Бизнес принадлежит американскому гиганту табачных изделий Philip Morris International.
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Два года назад гигант уложился в фармакологические компании более чем на 2 миллиарда долларов. Впрочем, выход на рынок успеха компании не принес. В этом году выручка составила всего 76 миллионов долларов, вместо этого списать пришлось 680 миллионов.Работа, встречи, поездки на природу – отныне не нужно выбирать между представительской внешностью и мощностью, ведь из Škoda Kodiaq вы выбираете все это плюс самое важное – комфорт и безопасность для каждого члена вашей семьи. Этот флагманский кроссовер объединил самые современные системы водительской помощи, высокую мощность и тщательно продуманный интерьер. Модель оснащена LED-фарами, системой Side Assist и полным приводом, чтобы беспрепятственно прокладывать себе и близким дорогу туда, где вас ждут новые открытия.
Боссы Philip Morris совместно с Deutsche Bank наработали несколько решений по будущему бизнесу. Прежде компании нужно найти партнера, который приобретет долю у Vectura Group и возьмется за наращивание производства препаратов.Интересно! Как сообщили источники внутри компании, аналитики элементарно просчитались по поводу того, как долго длится разработка медицинских препаратов.
Вместе с тем, полностью выходить из рынка здравоохранения в компании не собираются. Финансовый директор Эммануэль Бабо заверил, что Philip Morris будет развивать бизнес в этой сфере, ведь здесь очень хороший потенциал для роста.