Итальянскую компанию заподозрили в сотрудничестве с армией России: Pirelli резко ответила

Итальянский производитель шин Pirelli оказался в центре исследования, в котором заявили о возможных рисках для национальной безопасности западных стран из-за деятельности компании в России. Уже позже компания ответила на обвинения и рассказала, правда ли это.

Что известно о возможном сотрудничестве Pirelli с ВПК России?

Pirelli якобы занижает значение российского бизнеса для своих финансовых результатов и продолжает поддерживать связи с активами, связанными с российским военно-промышленным комплексом, говорится в расследовании Grizzly Research.

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По данным аналитиков, масштабы деятельности Pirelli в России могут быть существенно большими, чем следует из публичной отчетности компании.

Аналитики ссылаются на российские финансовые документы и утверждают, что около 10% чистой прибыли Pirelli генерируется именно российским бизнесом. В то же время в отчетности компании регион "Россия, Ближний Восток, Африка и Индия" обеспечивает менее 6% общей выручки.

Главное обвинение касается кировского завода Pirelli. В Grizzly Research заявляют, что предприятие расположено рядом с государственным производителем шин для российской военной техники и фактически использует часть общей инфраструктуры. По данным расследования, соседнее предприятие выпускает продукцию для:

бронетехники;

военных грузовиков;

колесных платформ ракетных комплексов;

другой техники, которая используется российской армией.

Этим предприятием управляет НИИ резиновых и полимерных изделий, полностью принадлежащий подсанкционному "Ростеху", ему же принадлежит доля в 25,005% в "Пирелли Тайр Раша". По мнению Grizzly, через эту долю и соседство производств Россия способна получить доступ к технологиям Pirelli, критически важных для военной промышленности.

В Grizzly Research считают, что такая модель сотрудничества потенциально создает риски передачи технологий, которые могут быть полезными для российской оборонной промышленности.

Другие производители шин Nokian, Michelin, Continental, Goodyear и Bridgestone продали свои российские предприятия после начала вторжения в Украину и согласились на значительные списания, а также на негативное влияние акций. Pirelli – единственный западный производитель шин, который до сих пор производит шины в стране,

утверждают в расследовании.

Аналитики также предположили, что Pirelli имеет тесные отношения с Кремлем. В мае 2014 года, через два месяца после аннексии Крыма Россией глава "Роснефти" и давний союзник Путина Игорь Сечин приобрел 13% акций Pirelli за 552,7 миллиона евро.

Какова реакция компании?

Pirelli категорически отрицает все обвинения Grizzly Research, пишет Bloomberg.

Содержание записки Grizzly Research не соответствует действительности. Pirelli, среди прочего, подтверждает, что не производит шины для военного использования, как это уже известно и было давно сообщено соответствующим итальянским органам власти,

– заявила компания.

Pirelli поручила юристам "принять меры во всех юрисдикциях против тех, кто распространял эту ложную информацию".