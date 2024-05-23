Pixar решил сократить штат: сколько людей будут искать новую работу

История с сокращениями работников на глобальном рынке продолжается. На этот раз пострадает часть команды Pixar.

Увольнения продолжаются

Как стало известно из источников, анимационная студия Pixar вынуждена присоединиться к компаниям, которые проводят оптимизацию штата. Создатель "Истории игрушек", "Вперед и вверх" и других популярных мультфильмов уволит около 14% сотрудников.

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К такому шагу компания решила прибегнуть, ведь не будет выпускать много оригинальных потоковых сериалов. Поэтому, примерно 175 человек в ближайшее время будут активно искать работу.

Бывший гендиректор Disney Боб Чапек создал подразделение для создания сериалов и эксклюзивного контента для Disney+. Идея не "выгорела", поэтому боссы приняли решение сократить штат.

В 1986 году соучредитель Apple Стив Джобс купил подразделение Graphic Group за 10 миллионов долларов. Так началась история Pixar.

Боб Айгер начал "резать" расходы на оригинальных потоковый контент, мотивируя это желанием поднять Disney+ к прибыльности. Развлекательное подразделение Disney в прошлом квартале получило операционную прибыль, и Айгер собирается во что бы то ни стало сохранить эту тенденцию.

Теперь Pixar бросит все усилия на создание привычных полнометражных фильмов. Сначала их будут показывать в кинотеатрах, и только после этого будут доступны в Disney+.