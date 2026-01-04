Сеть пиццерий из Львова возобновила производство через 39 дней после удара России
- Львовская сеть Pizza Hot возобновила производство через 39 дней после российской ракетной атаки.
- Вражеский удар в ноябре 2025 года повредил цех, обеспечивавший продукцией точки во Львове, Стрые и Дрогобыче.
Накануне, в ноябре 2025 года, в результате российской ракетной атаки пострадал цех одной из львовских сетей пиццерий. Однако уже в конце декабря производство возобновило работу.
Что известно о возобновлении работы Pizza Hot?
Для этого понадобилось 39 дней. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя Pizza Hot Романа Боднара.
Напомним, в течение ночи и утром 19 ноября враг массированно атаковал Львов. Тогда, по словам представителей компании, по корпусу предприятия нанесли три удара.
Однако уже 28 декабря сеть Pizza Hot возобновила работу.
Прошло 39 дней – и мы снова работаем. Начинаем строить большую национальную сеть,
– написал Роман Боднар.
Как выглядело предприятие после атаки: смотрите видео
К слову, производство площадью 400 квадратных метров запустили только осенью. Оно было единственным для всей компании и обеспечивало продукцией точки во Львове, Стрые и Дрогобыче.
В планах основателя – национальная сеть минипиццерий, насчитывающая 1 000 заведений за три года.
По данным Воздушных сил ВСУ, 19 ноября основным направлением удара, кроме Харьковщины и Тернопольщины, стала Львовская область. Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.
Что известно о других атаках россиян?
В ночь на 31 декабря обломки вражеского дрона упали на территорию терминала "Новой почты" в Одесской области, уничтожив посылки на 2,3 миллиона гривен. Клиентам пообещали возместить потери.
Ночью 2 января россияне ударили беспилотниками и КАБами по магазину JYSK в Запорожье. По предварительным данным, сеть планирует переоткрыть точку уже этой зимой.