Сеть пиццерий из Львова возобновила производство через 39 дней после удара России

Накануне, в ноябре 2025 года, в результате российской ракетной атаки пострадал цех одной из львовских сетей пиццерий. Однако уже в конце декабря производство возобновило работу.

Что известно о возобновлении работы Pizza Hot?

Для этого понадобилось 39 дней. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя Pizza Hot Романа Боднара.

Напомним, в течение ночи и утром 19 ноября враг массированно атаковал Львов. Тогда, по словам представителей компании, по корпусу предприятия нанесли три удара.

Однако уже 28 декабря сеть Pizza Hot возобновила работу.

Прошло 39 дней – и мы снова работаем. Начинаем строить большую национальную сеть,

– написал Роман Боднар.

Как выглядело предприятие после атаки: смотрите видео

К слову, производство площадью 400 квадратных метров запустили только осенью. Оно было единственным для всей компании и обеспечивало продукцией точки во Львове, Стрые и Дрогобыче.

В планах основателя – национальная сеть минипиццерий, насчитывающая 1 000 заведений за три года.

По данным Воздушных сил ВСУ, 19 ноября основным направлением удара, кроме Харьковщины и Тернопольщины, стала Львовская область. Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

