Украинский WRAP победил в конкурсе IT Arena 2022: чем занимается стартап

Стартап WRAP, помогающий видеопродакшенам организовывать съемочный процесс, победил в конкурсе IT Arena и привлек 20 тысяч долларов на развитие. Финал конкурса прошел во Львове 1 октября, а награды также получили проекты Knopka и Nanit Robotics.

Соучредитель WRAP Стефан Скоропадский рассказал, как стартапу удалось победить, и поделился историей создания проекта. О разработке, развитии, привлечении клиентов и инвестиций, а также выходе на рынок Великобритании – читайте дальше.

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Как появилась идея

Стефан интересовался видеопродакшеном еще с 13 лет. Он участвовал в больших съемках рекламы и клипов и там же заметил, что процесс организован очень хаотично.

Меня удивило, что в многомиллионной индустрии все процессы организуются "на коленке". Даже достаточно большие видеопродакшены часто используют Google Docs для фиксирования информации или ведут коммуникации в личных мессенджерах,

– делится стартапер.

Проблема стала еще более острой, когда предприниматель попытался снять собственный короткометражный фильм. Все раскадровки и планировки не хранились в одном месте, при подготовке приходилось использовать десяток разнообразных сервисов. Тогда Стефан подумал, что было бы круто иметь программу или сервис, объединяющий все эти процессы.

Впоследствии Стефан и его друг Михаил решили запустить стартап, который бы решил проблему организации съемок. После первых брейнстормингов к ним присоединился еще один друг Владимир, отвечающий за разработку. "Это был единственный программист, которого мы знали", – вспоминает Скоропадский.

Привлечение первых инвестиций

Далее команда продолжила исследовать "боли" видеопродакшенов. Выяснилось, что сервис типа WRAP действительно был бы полезен, однако для запуска требовались деньги. Свою первую инвестицию в 2 500 долларов ребята привлекли также у знакомого, которого зовут Ярко.

Это был наш первый питч в жизни. Презентация состояла из пяти слайдов. Впоследствии Ярко стал СЕО. Он был старшим в команде и имел опыт менеджмента проектов и команд,

– говорит Стефан.

Соучредители стартапа / Фото WRAP

Со временем стартап отправился на акселератор от Центра предпринимательства УКУ – этот период предприниматель называет началом действительно плодотворной работы. До этого проектом занимались частично, а с началом полномасштабной войны работа прекратилась, ведь основатели начали заниматься волонтерством.

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Клиенты и выход на британский рынок

Первая версия WARP появилась еще в начале запуска стартапа, однако лишь полгода назад компания завершила работу над MVP платформы. Проанализировав рынок, сооснователи решили запускаться в Великобритании.

В США рынок больше, но из-за большой разницы во времени пришлось бы работать ночью. В других странах Европы есть языковой барьер. Поэтому Великобритания выглядела наиболее удобной для старта. К тому же это третий самый большой рынок после США и Китая,

– объясняет Стефан.

Первых клиентов парни искали через LikedIn. Команда просто находила кого-то из индустрии, спрашивала, как у их компании устроен рабочий процесс. По словам предпринимателя, выяснилось, что 95% британских продакшенов работают так же, как и украинские, – то есть проблемы у них те же.

Продукт стартапа

Недавно WRAP осуществила свою первую продажу – проект монетизируется путем месячной или годовой подписки. Она стоит от 80 до 250 евро в месяц, в зависимости от функционала.

В настоящее время в WRAP работает только две из семи запланированных функций – они посвящены работе с кадрами. Остальные будут касаться менеджмента и коллабораций. Сейчас на сервисе можно распланировать кадры и разместить их в порядке съемки, а скоро также появится возможность создавать съемочные планы.

Для таких задач можно использовать Notion, однако это как косить газон ножницами, а не газонокосилкой. Лучше использовать сервис, в котором все создано именно для видеопродакшенов – это удобнее и быстрее,

– подчеркивает предприниматель.

Так выглядит сервис WRAP / Фото WRAP

Победа на IT Arena

Компания победила в конкурсе стартапов, проходившем во время конференции IT Arena 2022. Стартап получил денежный приз в виде финансирования на 20 тысяч долларов. Эти деньги команда использует для того, чтобы создать юридическое лицо в Великобритании и оплатить зарплаты новому разработчику.

Также деньги пойдут на оплату подписок на сервисы для менеджеров по продажам. По словам Скоропадского, в среднем это где-то 250 долларов на одного менеджера. К слову, WRAP ныне ищет инвестиции через фонды и ангелов, которые готовы вложиться в развитие продукта.