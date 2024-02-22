"Им морально безразлично": акционеры производителя Milka не против, что компания работает в России

Компания Mondelez не просто остается на российском рынке, но и бьет рекорды прибыли. И выглядит так, что акционеров гиганта такое положение дел полностью устраивает.

Акционеров Mondelez беспокоят только деньги

Недавно американская компания Mondelez опубликовала финансовый отчет за 2023 год. В нем она хвастается, что российский рынок принес рекордные прибыли.

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Как заявил CEO компании Mondelez Дирк Ван де Пут, акционеры не осуществляли на компанию абсолютно никакого давления относительно деятельности в России на фоне войны против Украины и преступлений российской армии.

Я не думаю, что инвесторов это морально волнует,

– сказал он журналистам.

Лишь несколько фондов в Европе слегка спрашивали о продолжении работы компании в России. Однако ни один акционер компании не призывал к выходу с российского рынка.

Mondelez производит Milka, Oreo и другие популярные сладости. Компания спокойно работает в России и отчитывается о прибыли. НАПК внесло ее в список международных спонсоров войны, однако представителей Mondelez это не волнует.

Крупнейшими акционерами компании являются Vanguard, BlackRock и Capital Group. BlackRock является крупнейшей компанией в мире по количеству активов, общая сумма составляет около 10 триллионов долларов.

Ван де Пут также считает, что работа в России уменьшает выгоду, которую бы россияне могли получить, если бы Mondelez ушел с их рынка.

Мне интересно, что произошло с компаниями, которые были проданы, кто их получил и что они делают с деньгами, которые эти компании генерируют? Они все ушли друзьям Путина, – заявил он.

СЕО Mondelez добавил, что налоги его компании, которые уплачены в России и идут на войну против Украины, значительно меньше, чем доходы, которые россияне генерируют на базе бизнесов, которые ушли от агрессора.