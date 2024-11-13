"Это все хайп": министр энергетики объяснил истинную причину ограничения света для предприятий
Для промышленности ввели временные ограничения на электроэнергию. Однако никаких причин говорить об отключении света нет.
Отключения не возвращаются
Для предприятий кое-где ввели потребление электроэнергии, однако причин для паники нет. По словам министра энергетики Германа Галущенко, нет никаких причин говорить о возвращении отключений, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новини.Live.
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Ничего драматического в системе не произошло, весь этот "хайп" и крики вокруг того, что все вернулось (речь идет об отключении света, – 24 Канал) – ложь,
– заверил Галущенко.
Почему бизнесу ограничили электроэнергию
Как рассказал министр, причиной этого решения были нештатные ситуации на объектах генерации. Над поломками уже работают, и когда с ними справятся, то ситуация нормализуется.
Также почти отсутствует импорт электроэнергии в Украину.
Его почти нет. Импорт сегодня составлял около 100 МВт,
– подчеркнул министр.
Он также попросил доверять официальным источникам, которые будут информировать жителей и бизнес о ситуации в энергосистеме.