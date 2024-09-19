Десятки тысяч вагонов стоят без дела: АРМА удалось найти управляющего лишь для мизерной части

Сейчас не все арестованные активы работают на государственный бюджет. Некоторым активам пока не удается найти управляющего.

Тысячи вагонов стоят без дела

Два года назад под арестом оказались более 21,5 тысячи вагонов. В течение этого времени они были в пользовании "Укрзализныци", но та не использовала их по назначению, сообщили в АРМА.

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Как рассказали в Агентстве по розыску и менеджменту активов, часть вагонов требует проведения ремонта, сертификации и техосмотра. Впрочем, для наполнения бюджета уже сейчас ищут управляющего активами, и первый сдвиг в деле уже есть.

Первый лот

Первая партия из 436 вагонов по результатам конкурса перейдет в управление ООО "Финансово-промышленная компания "Ресурсгруп". Сейчас осуществляется проверка компании на связи с представителями России.

Согласно условиям договора новый управляющий обязался платить 85% от полученного дохода в государственный бюджет с установленным минимальным гарантийным платежом, пока управляющий не начнет постоянную деятельность по управлению активом,

– сообщили в АРМА.

В госреестре бенефициаром компании указан Дмитрий Беленький. Компанию основали в 2017 году, она начала деятельность по поставке угля, но потом расширила ассортимент.

Что касается других лотов, то сейчас АРМА осуществляет обзор совместно с "Укрзализныцей", чтобы сформировать следующие предложения.