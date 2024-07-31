Газовый бизнес в России становится убыточным: почему беднеет "Газпром"
31 июля 2024, 17:11Читати новину українською
Российский гигант "Газпром" понес убытки в этом году. В том числе и из-за влияния международных санкций.
Какие убытки несет "Газпром"
Как сообщают российские СМИ, за первые 6 месяцев нынешнего года убытки "Газпрома" превысили 5,5 миллиардов долларов. Это вдвое больше чем в аналогичный период 2023 года.
Читайте также "Принципиальное" решение: Россия на два месяца ограничила экспорт бензина
Согласно отчетам компании, именно прошлый год стал первым убыточным за последние более чем 20 лет. В 2023 году прибыль "Газпрома" упала на почти 30%. Это привело к тому, что в годовом измерении газовый гигант потерял 6,9 миллиарда долларов.
Как изменилась ситуация за первое полугодие 2024 года:
- выручка "Газпрома" выросла на 7% и достигла 2,927 триллиона рублей;
- валовая прибыль, при этом, снизилась на 18% – до 572 миллиарда рублей.