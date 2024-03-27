Нет подсолнечника из Украины – нет масла

Компания Floarea Soarelui – крупнейший производитель масла на территории Молдовы. Стало известно, что он приостановил работу из-за того, что ему не хватает украинского подсолнечника.

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Стела Островецки, которая сейчас возглавляет компанию, сообщила, что завод был вынужден приостановить работу из-за нехватки подсолнечника на местном рынке. А поскольку механизм лицензирования товара из Украины, который ввели в прошлом октябре, нормально не работает, брать сырье просто неоткуда.

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Мы на 20 дней прекращали работу в январе 2024 года, сейчас снова остановлен завод в Бельцах, как и завод Danube Oil в Джурджулештах. В январе 2024 года мы попытались получить право импорта семян из Украины, но специализированная комиссия минсельхоза не выдала нам лицензию,

– пожаловалась она.

Проблему провоцируют еще и местные фермеры, которые придерживают семена подсолнечника у себя в надежде на то, что летом цены вырастут, и они смогут заработать больше. Зато производители обвиняют группу компаний Trans-Oil в том, что бизнес не предлагает реальные цены за подсолнечник.

Floarea Soarelui готова платить за тонну подсолнечника 380 долларов, а фермеры хотят 450 – 570. Украинский подсолнечник стоит 325 долларов с доставкой в место назначения, поэтому понятно, что бизнес будет настаивать на разрешении импорта украинского подсолнечника, иначе цены на масло взлетят вверх.