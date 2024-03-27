Немає соняшнику з України – немає олії

Компанія Floarea Soarelui – найбільший виробник олії на території Молдови. Стало відомо, що він призупинив роботу через те, що йому бракує українського соняшника.

Читайте також Як лідери думок можуть допомогти у розвитку бізнесу

Стела Островецкі, яка зараз очолює компанію, повідомила, що завод був змушений призупинити роботу через брак соняшника на місцевому ринку. А оскільки механізм ліцензування товару з України, який запровадили минулого жовтня, нормально не працює, брати сировину просто немає звідки.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Ми на 20 днів припиняли роботу у січні 2024 року, зараз знову зупинено завод у Бєльцях, як і завод Danube Oil у Джурджулештах. У січні 2024 року ми спробували отримати право імпорту насіння з України, але спеціалізована комісія мінсільгоспу не видала нам ліцензію,

– поскаржилася вона.

Проблему провокують ще й місцеві фермери, які притримують насіння соняшника в себе у надії на те, що влітку ціни виростуть, і вони зможуть заробити більше. Натомість виробники звинувачують групу компаній Trans-Oil у тому, що бізнес не пропонує реальні ціни за соняшник.

Floarea Soarelui готова платити за тонну соняшника 380 доларів, а фермери хочуть 450 – 570. Український соняшник коштує 325 доларів з доставкою у місце призначення, тому зрозуміло, що бізнес наполягатиме на дозволі імпорту українського соняшника, інакше ціни на олію злетять догори.