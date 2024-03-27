Немає соняшнику з України – немає олії
Компанія Floarea Soarelui – найбільший виробник олії на території Молдови. Стало відомо, що він призупинив роботу через те, що йому бракує українського соняшника.
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Стела Островецкі, яка зараз очолює компанію, повідомила, що завод був змушений призупинити роботу через брак соняшника на місцевому ринку. А оскільки механізм ліцензування товару з України, який запровадили минулого жовтня, нормально не працює, брати сировину просто немає звідки.
Ми на 20 днів припиняли роботу у січні 2024 року, зараз знову зупинено завод у Бєльцях, як і завод Danube Oil у Джурджулештах. У січні 2024 року ми спробували отримати право імпорту насіння з України, але спеціалізована комісія мінсільгоспу не видала нам ліцензію,
– поскаржилася вона.
Проблему провокують ще й місцеві фермери, які притримують насіння соняшника в себе у надії на те, що влітку ціни виростуть, і вони зможуть заробити більше. Натомість виробники звинувачують групу компаній Trans-Oil у тому, що бізнес не пропонує реальні ціни за соняшник.
Floarea Soarelui готова платити за тонну соняшника 380 доларів, а фермери хочуть 450 – 570. Український соняшник коштує 325 доларів з доставкою у місце призначення, тому зрозуміло, що бізнес наполягатиме на дозволі імпорту українського соняшника, інакше ціни на олію злетять догори.