Цена акций технологических компаний на Уолл-стрит падает третий день подряд: в чем дело

Инвесторы начинают разочаровываться в технологических компаниях. Поэтому их оценка начала отмечаться отрицательной динамикой.

Негативная тенденция

Рынки США последовали примеру Европы и Азии. Инвесторы начали разочаровываться в технологических компаниях, которые не могут придерживаться плановых показателей прибыли.

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Из-за этого три дня подряд цена акций технологических компаний показала отрицательную динамику. Рост экономики США превзошел ожидания, однако он не компенсировал большой распродажи акций в Европе и Азии.

Переориентация инвесторов

Трейдеры начали обращать внимание на акции с низкой капитализацией. Это спровоцировало их рост, а ниже ожидаемых показатели инфляции убедили всех в стабильности экономики США.

Технологические компании в основном потеряли от 5 до 15% стоимости акций, и аналитики предполагают, что деньги переместятся к их меньшим конкурентам.