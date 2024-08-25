Конфисковать – это еще не все: почему не удается запустить завод Дерипаски в Николаеве

Ранее национализированный Николаевский глиноземный завод еще не может восстановить полноценную работу. Бывшая собственность Дерипаски только поддерживается в рабочем состоянии.

В каком состоянии завод

Как рассказал глава ФГИУ Виталий Коваль, предприятие поддерживается в рабочем состоянии, однако работать на полную мощность не может, его деятельность приостановлена. Причины – исключительно те, которые вызваны войной.

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Сейчас его деятельность приостановлена из-за блокирования морских портов Николаева и рисков обстрелов. Эти обстоятельства делают невозможным его полноценное функционирование сейчас,

– объяснил Коваль.

Как предприятие оказалось в руках Дерипаски

Николаевский завод единственный в Украине глинозем, который нужен для производства алюминия. Это одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. Дерипаска получил над ним контроль в начале 2000-х.

В 2016-м, когда Украина ввела санкции против российского олигарха, тот заявил, что якобы продал завод швейцарцам. Однако впоследствии стало известно, что он все равно контролирует предприятие.

Завод не работал с 2022 года, а в феврале 2023-го ВАКС принял решение о конфискации активов Дерипаски.