У якому стані завод

Як розповів очільник ФДМУ Віталій Коваль, підприємство підтримується у робочому стані, однак працювати на повну потужність не може, його діяльність призупинена. Причини – виключно ті, які спричинені війною.

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Зараз його діяльність призупинена через блокування морських портів Миколаєва та ризики обстрілів. Ці обставини унеможливлюють його повноцінне функціонування зараз,

– пояснив Коваль.

Як підприємство опинилося в руках Дерипаски

Миколаївський завод єдиний в Україні глинозем, який потрібен для виробництва алюмінію. Це одне з найбільших підприємств кольорової металургії у Європі. Дерипаска отримав над ним контроль на початку 2000-х.

У 2016-му, коли Україна ввела санкції проти російського олігарха, той заявив, що нібито продав завод швейцарцям. Однак згодом стало відомо, що він все одно контролює підприємство.

Завод не працював з 2022 року, а у лютому 2023-го ВАКС прийняв рішення про конфіскацію активів Дерипаски.