НПЗ Коломойского не смогли продать: инвесторов соблазняют двойным снижением цены

Фонду госимущества не удается найти нового владельца для доли Коломойского в ПАО "Нефтехимик Прикарпатья". Соблазнять инвесторов теперь будут сниженной ценой.

Неудачный аукцион

Фонд госимущества не смог найти покупателя на 26% акций ПАО "Нефтехимик Прикарпатья", которые ранее принадлежали Игорю Коломойскому. Стартовая цена лота составляла 440,5 миллиона гривен, но на него не откликнулся ни один покупатель, сообщает 24 Канал со ссылкой на forbes.ua.

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Повторный аукцион запланирован на 28 ноября, однако стартовая цена лота снизилась вдвое – до 220,2 миллиона гривен. Поскольку речь идет лишь о 26% акций объекта, его продажа будет относиться к Малой приватизации независимо от цены.

Что известно об объекте

ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" – единственное нефтеперерабатывающее предприятие, которое работало с украинским сырьем. Оно расположено в городе Надворная, что в Ивано-Франковской области.

С 2012 года НПЗ не перерабатывает нефть, а зарабатывает исключительно хранением сырья и нефтепродуктов. Оно обеспечивает около 500 рабочих мест. В 2021 году компания заработала 2 миллиарда гривен, но в 2024 году из-за войны показатель составляет лишь 8,5 миллиона гривен.

Кроме Фонда госимущества владельцами акций являются оффшорные компании из группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова: Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) и Domennium Enterprises (14%).