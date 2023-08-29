В трех областях на выходных было обесточивание линий: две из них вдали от линии фронта

Проблемы с электроснабжением могут возникнуть еще до наступления зимы. На преодоление последствий вражеского террора есть мало времени.

Российские оккупанты делают все возможное для того, чтобы создать проблемы для энергетической системы Украины. Нанесенные врагом повреждения и пиковые нагрузки уже сказываются.

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Как сообщили в "Укрэнерго", из-за повреждений в ремонте вывели резервную линию 330 кВ в Сумской области.

Выключались линии 330 кВ и 400 кВ во Львовской и Закарпатской области,

– заявили в министерстве.

Также произошло повреждение на территории Молдовы, в результате которого последовало краткосрочное отключение в Винницкой области. Без света на время остались 11 тысяч потребителей в Могилев-Подольском районе.

Сложна ситуация в прифронтовых регионах. В Донецкой области враг повредил газопровод, из-за чего произошло временное ограничение генерации электроэнергии.

В Черниговской области в результате обстрелов было обесточено 10 населенных пунктов. Происходит восстановление газопровода в Харьковской области. Часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях остается без света.