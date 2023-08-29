Российские оккупанты делают все возможное для того, чтобы создать проблемы для энергетической системы Украины. Нанесенные врагом повреждения и пиковые нагрузки уже сказываются.
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Как сообщили в "Укрэнерго", из-за повреждений в ремонте вывели резервную линию 330 кВ в Сумской области.
Выключались линии 330 кВ и 400 кВ во Львовской и Закарпатской области,
– заявили в министерстве.
Также произошло повреждение на территории Молдовы, в результате которого последовало краткосрочное отключение в Винницкой области. Без света на время остались 11 тысяч потребителей в Могилев-Подольском районе.
Сложна ситуация в прифронтовых регионах. В Донецкой области враг повредил газопровод, из-за чего произошло временное ограничение генерации электроэнергии.
В Черниговской области в результате обстрелов было обесточено 10 населенных пунктов. Происходит восстановление газопровода в Харьковской области. Часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях остается без света.